Почему жители Челябинска так и не смогли принять Бориса Дубровского

— Открывайте шампанское, Челябинск гуляет!

Подобными сообщениям изобилуют местные соцсети после отставки Бориса Дубровского 19 марта. Челябинск устал от губернатора. Да здравствует новый. Почему народ так радостно отреагировал на смену власти — рассуждал корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Борис Дубровский ушел в отставку: что означает его уход с поста губернатора 00:00 00:00

В 2014 году я работал на премии «Светлое прошлое». Первый публичный выход тогда еще врио губернатора Дубровского. Когда Борис Александрович зашел в зал драмтеатра, к нему моментально кинулась ватага фотографов и атаковала политическую новинку щелчками затворов. Дубровский — потерялся. Он пытался быть вежливым, улыбаться, но сделать шаг вперед к своему месту не мог. Только свита смогла растолкать папарацци. После этого губернатор занял место в партере и принялся смотреть премию. Но снимали в тот день не происходящее на сцене, а Дубровского.

Борис Дубровский дегустирует овсяный кисель на ежегодной агровыставке.Фото: Андрей АБРАМОВ

Чего ждать от нового главы региона, тогда никто не знал. Из Магнитогорска, где Дубровский успешно рулил комбинатом, доходили слухи: серьезный управленец. В трудовой книжке записи от слесаря до топ-менеджера богатейшего предприятия, свой мужик. Но сможет ли он руководить регионом, пусть и таким заводским, как Челябинская область?

— Не хотел он быть губернатором, попросили. Сам посуди, у него была огромная зарплата, он один из первых людей комбината, ну для чего ему этот кабинет губернатора? — шептались чиновники.

И это было похоже на правду.

Губернатор Челябинской области пошутил над своей каской.Борис Дубровский надел ее по-хулигански

С прежним главой региона Михаилом Юревичем все было более-менее понятно. Бизнесмен, который подарил миллионному населению Челябинска неслыханную доселе радость — условия для владения машиной. И в таком случае перемещаться из одного конца города в другой можно за полчаса. А еще крупные ТРК. Много больших магазинов-коробок. Это потом часть горожан опомнится, что после Михаила Валериевича улицы потеряли тысячи деревьев, но приобрели сотни дополнительных полос, которые также стоят в пробках.

2015 год. Митинг в честь присоединения Крыма к России.Фото: Андрей АБРАМОВ

Но вот парадокс, уже через год-два губернаторства Дубровского Юревича вспомнят добрым словом.

— Может, и взятки были, зато дороги какие сделал… А твой Дубровский что? — заворчат всезнающие таксисты.

А «моему» Дубровскому старательно рисовали имидж антикризисного управленца. У области к тому времени огромные долги по кредитам — еще одно наследие Юревича — он будет от этого избавляться. И ведь избавился!

Но для рядовых челябинцев все финансовые успехи — дело напускное. Да и остальные проекты Дубровского, которые так старательно освещались прогубернаторскими изданиями, простой челябинец не ощущал. Высокоскоростная магистраль Челябинск — Екатеринбург — так и не появилась. Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» — сухая гавань для грузов — что это и зачем?

Борис Дубровский в 2015 году на открытии масштабного аптечного склада.Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще одним репутационным ударом стал смог. Обратно пропорционально плотности дымки, которую каждое лето можно было буквально потрогать, падала любовь к губернатору.

— Он же сам с завода пришел — его не волнует, что мы тут задыхаемся! — ворчали горожане в соцсетях.

Но Дубровского волновало. С его подачи на федеральном уровне недавно был принят закон о квотировании выбросов. Правда, заработать при Борисе Александровиче он так и не успел.

Подвела Дубровского и «магнитогорская прописка». Незримая конфронтация Челябинск — Магнитогорск давно наблюдается в регионе. А поскольку столичный миллион населения формально больше, то варяг в глазах электората выглядел неважно. По оценкам экспертов, тут команда губернатора откровенно просчиталась, пригласив на должность мэра непростого мегаполиса еще одного магнитогорца — Евгения Тефтелева. И Бог с ним, что еще несколько ключевых постов получили уроженцы Магнитогорска. Главная ненависть челябинцев обратилась на мэра.

Во время публичных выступлений на митингах Дубровский всегда обращался к публике «земляки».Фото: Андрей АБРАМОВ

Дальше был «Трактор». По традиции президентом клуба стал новый губернатор. Почетное лицо часто присутствовало на VIP-трибуне. Диктор громогласно объявлял важного гостя. Но очень скоро многотысячная арена начала громко свистеть: не то выражали недовольство политикой руководства клуба, не то демонстрировали неприязнь за нечищеные дороги.

Последние месяцы имидж Бориса Александровича пиарщики старательно тянули вверх. Приезжали даже московские специалисты. Дубровский встречался в модном лофте с молодежью, устраивал разнос чиновникам за чистую обувь (раз туфли чистые — значит, не ходите по улицам и не видите, какая грязь там творится!), принимал бодрые рапорты о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/693706" frameborder="0"></iframe> Борис Дубровский наругал чиновников Челябинска за плохую уборку.

Но все это не спасало. Место Бориса Дубровского по общероссийской тенденции занял молодой технократ — Алексей Текслер. Никакого негативного бэкграунда за ним нет, зато есть опыт управления еще одним металлургическим городом — Норильском. Сможет ли он завоевать любовь челябинцев — зависит от вычищенных дорог и чистого воздуха в городе.

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