Благодаря неравнодушным активистам в Челябинской области остановили второй мусорный коллапс

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-25T18:00:35+03:00

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Критическая ситуация с вывозом коммунальный отходов в горных района Челябинской области стабилизировалась. Ранее жители Сатки, Аши, Катав-Ивановска и Усть-Катава выкладывали в Сеть сотни фото неубранных мусорных контейнеров. Регоператор — новая структура, которая отвечает за вывоз мусора — не справлялся с вверенным ему хозяйством.

— Связано это с отставкой губернатора или проводимой прокуратурой проверкой неизвестно. Но по обращению «Гражданского патруля» проблему взяло на контроль министерство экологии области. Однако если улучшение носит временный характер и в будущем положение вновь ухудшится, мы поставит вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации, — заявил представитель общественного движения в Аше Валерий Кочергин.

В начале марта активисты обратились в минэко с требованием сменить регоператора по обращению с отходами в горном кластере. В числе нарушений: ненадлежащий и несвоевременный сбор и утилизация отходов, некорректные счета, комиссионные сборы, также возможны использование нелегальных и закрытых свалок.

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ИСТОЧНИК KP.RU