2019-03-26T10:38:15+03:00
Общество

В Челябинской области ВИЧ-инфицированных родителей обязали обследовать двухлетнюю дочь

Проверить ребенка южноуральцев заставил суд
Валентина ВАГАНОВА
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Родители девочки не верят в свой диагноз.Родители девочки не верят в свой диагноз.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Молодая пара из Еманжелинска с положительным ВИЧ-статусом два года прятала дочь от врачей. Хотя страшное заболевание могло запросто передастся ребенку. Сотрудники областного СПИД-центра сообщили в прокуратуру, что девочку нужно срочно обследовать.

Матери и отцу диагноз поставили еще во время беременности. Но пара в него не поверила. От химиопрофилактики родители отказались, а после рождения дочки, стали игнорировать и приемы в поликлинике.

— Уклонение родителей от обследования может привести к поздней диагностике ВИЧ-инфекции у ребенка, как следствие повлияет на качество жизни девочки и может даже привести к ее смерти, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На днях Еманжелинский городской суд обязал родителей пройти медобследование ребенка на ВИЧ-инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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