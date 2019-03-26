В Челябинской области ВИЧ-инфицированных родителей обязали обследовать двухлетнюю дочь
Молодая пара из Еманжелинска с положительным ВИЧ-статусом два года прятала дочь от врачей. Хотя страшное заболевание могло запросто передастся ребенку. Сотрудники областного СПИД-центра сообщили в прокуратуру, что девочку нужно срочно обследовать.
Матери и отцу диагноз поставили еще во время беременности. Но пара в него не поверила. От химиопрофилактики родители отказались, а после рождения дочки, стали игнорировать и приемы в поликлинике.
— Уклонение родителей от обследования может привести к поздней диагностике ВИЧ-инфекции у ребенка, как следствие повлияет на качество жизни девочки и может даже привести к ее смерти, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
На днях Еманжелинский городской суд обязал родителей пройти медобследование ребенка на ВИЧ-инфекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU