2019-03-28T11:18:30+03:00
Происшествия

Криминальный дуэт, обчистивший почту на 22 млн рублей, задержан в Челябинской области

Один из них оказался рецидивистом
Лидия ПЕСКОВА
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Для маленького городка ограбление почты стало преступлением века.Для маленького городка ограбление почты стало преступлением века.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Усть-Катаве задержали двоих мужчин, которых подозревают в громком ограблении почты. В феврале в местном отделении связи пропали 22 млн рублей, сообщает помощник председателя городского суда Ольга Лаворко.

Одному из мужчин 30 лет, второму исполнилось 32. Оба имеют высшее образование, а также жен и работу. Один мужчина уже был судим за особо тяжкое преступление — его отправили в следственный изолятор.

Напомним, деньги пропали из сейфа одного из отделений Усть-Катава в ночь на 11 февраля. После кражи сотрудникам почты пришлось ходить на допросы. Один из них принял ситуацию близко к сердцу и полагал, что дело могут «повесить» на него лично. Мужчина не справился со своей тревогой и покончил жизнь самоубийством.

Преступление породило волну фейков: якобы была похищена еще и крупная сумма в евро, а подозреваемыми якобы стала чета пенсионеров, сбежавших в Таиланд. А Иван Ургант посмеялся над ними в своем вечернем шоу:

— Мне кажется, это вранье. Ну не стали бы российские пенсионеры грабить государство. Для этого нужна какая-то причина. Мы позвонили Прохору Шаляпину, и он сказал: «Это неправда. Я всех пенсионеров в Челябинской области знаю, они все на месте, спят», — пошутил Ургант.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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