Как будут чистить реку Миасс в Челябинске
Давно пора! А то в самом центре города устроили болото
— На участке реки Миасс от элеватора компании «Союзпищепром» до развязки на улице Братьев Кашириных следует удалить камыш и твердые бытовые отходы. Подрядчик будет обязан их утилизировать на полигоне поселка Полетаево, — говорит начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Виталий Безруков. — Сейчас мы должны определить организацию, которая разработает проект капитальной очистки. После экологической экспертизы мы сделаем заявку на получение федеральных средств на саму очистку реки.
Также Министерством разместило еще один лот — разработка проекта стоимостью в 3,5 млн рублей по глубоководной очистке реки от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС. Эти работы нужно завершить до 2023 года. Очистка дна от отложений увеличит скорость течения реки и прекратить ее заболачивание.
Фото: Антон Емельянов.
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ИСТОЧНИК KP.RU