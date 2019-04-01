Чем знаменита вновь назначенный начальник управления культуры Челябинска

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-01T09:32:54+03:00

В статусе и.о. Элеонора Халикова руководит культурой города с ноября прошлого года

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Глава Челябинска Владимир Елистратов назначил на должность начальника управления культуры городской администрации Элеонору Халикову, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

В понедельник, 1 апреля, Владимир Елистратов официально представил Халикову коллегам на аппаратном совещании в мэрии. Однако тут ее хорошо знают. До этого чиновница несколько месяцев занимала то же самое кресло в приставкой и.о. И уже успела составить о себе впечатление у простых горожан.

В феврале общественность и депутаты Городской думы раскритиковали дизайн-проект торговых павильонов, которые планируется установить на Кировке к саммитам-2020 вместо ларьков. Эскизы, выполненные компанией «УралНИИСтромПроект» представляла заместитель начальника управления культуры Элеонора Халикова.

Горожане решили, что новые павильоны выглядят по-колхозному и похожи на гробы.

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«Комсомолка» разбиралась в теме, которая напрямую касается горожан (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU