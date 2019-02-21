Общественники: в Челябинске на Кировке запрещены ларьки и ни один из них не платит в бюджет

Все киоски на Кировке вне закона. Поступления от их аренды не идут в городской бюджет, а попадают в горсад Пушкина. Как так получилось — разбиралась «КП — Челябинск».

Как связаны Кировка и сад Пушкина

Еще полтора года назад пешеходная зона была самостоятельным юрлицом. Ныне улицу «возглавляет» руководство парка. В управлении культуры Челябинска это объяснили оптимизацией.

— Проще, когда одно учреждение отвечает две площадки. Когда дворников можно было нанять на обе. От этого Кировка не пострадала. У нее есть руководитель, все убирается, за всем следят, — рассказала врио начальника управления культуры Элеонора Халикова.

Почему Кировка живет особняком, а не в составе Центрального района — чиновники объясняют так: «Это решили еще со времен Вячеслава Тарасова — спрашивайте у тех людей».

КИОСКИ НЕЗАКОННЫ

— Горсад Пушкина размещает на Кировке рекламу, аттракционы и ларьки. И доходы от них не идут в городской бюджет. Все ларьки на Кировке незаконные. На официальной схеме ларьков там отмечены только два объекта (мы проверили, это действительно так, — прим.ред.). Сегодня на пешеходной улице около 30 ларьков. Каждый месяц они кому-то платят деньги за землю. Но не городу, — говорит лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Вот такая красота... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Кому не угодили ларьки на Кировке?

Во-первых, горожанам. Например, наша редакция против уродливых киосков с шаурмой и беляшами. На улице достаточно общепита, не только ресторанного уровня, но и бюджетного. К тому же есть помещения на первых этажах, готовые впустить арендаторов.

Во-вторых, антимонопольной службе. ФАС выяснила, что МАУ не имеет права сдавать землю под торговлю. На Кировке вообще не может быть ларьков. Потому что горсад — это учреждение культуры и оно должно заниматься только поддержанием порядка и культмассовыми мероприятиями.

В конце декабря прошлого года ФАС выдала предписание: больше не сдавать в аренду земли, а заниматься исключительно культурой. У чиновников есть три месяца на обжалование в суде. Будут ли они это делать? Комментировать это в управлении культуры отказались.

А вот такие ящики на днях предложили поставить на Кировке. Без комментариев...

СКОЛЬКО КИРОВКА ЗАРАБАТЫВАЕТ НА КИОСКАХ?

Мы долго изучали официальные финансовые документы сада Пушкина, но не смогли найти ответ. Кировка не выделена отдельной строкой в документах. Всего в 2018 году горсад заработал более 39 миллионов рублей. Очевидно, среди этих денег есть доход и от киосков на пешеходной улице.

В управлении культуры на вопрос не ответили. Директора горсада в момент подготовки материала оказалась недоступна для звонка.

Рядом, в пешеходном переходе торговые боксы сдаются по 30 тыс. руб в месяц. Думаем, на Кировке цена не меньше. Значит, три десятка здешних ларьков должны приносить 900 тыс. руб. в месяц, или примерно 11 млн. руб. в год. Плюс на Кировке есть работают стрелковые тиры, мини-кинотеатры, разные аттракционы.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Знакомый чиновник из администрации Челябинска анонимно объяснил, зачем Кировке киоски шаурмы:

— Все понимают, что это выглядит убого. Но они жизненно необходимы. Вы же знаете, что культура у нас финансируется по остаточному принципу. А Кировка относится к управлению культуры. У них бюджет — 75 млн рублей. Это и на парк Пушкина, и на пешеходную зону, и на новогодний городок и даже на ремонт переходов на площади Революции. Для сравнения, пристройка нового здания к театру оперы обойдется в 85 млн рублей. Так что без ларьков никак!

Логично! Но вот все ли деньги с аренды ларьков идут на Кировку? Как это проверить? Может быть, Управление культуры рассекретит эту строку? Хотя, если ФАС дожмет, то там больше не будет ларьков. Зато активнее будут развиваться кафе на первых этажах, а это тоже бюджетные поступления.

А как думаете вы? Пишите в комментариях.

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