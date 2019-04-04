2019-04-04T09:24:31+03:00
Общество

Алексей Текслер высказался о контракте с «Южуралмостом» на ремонт дорог

Врио губернатора добавит денег районам Челябинской области
Инна КУМЕЙКОСергей УФИМЦЕВ
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Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 4 апреля, Алексей Текслер дает первую пресс-конференцию в статусе врио губернатора Челябинской области. Первый вопрос, который ему задали журналисты, касался строительства и ремонта дорог.

Не секрет, что действующего подрядчика — АО «Южуралмост» — связывают с бизнесом экс-губернатора Бориса Дубровского. По мнению антимонопольной службы, эта компания легко выигрывала все контракты не без помощи чиновников.

Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ

При этом последние пять лет жители региона постоянно жаловались на недочеты в работе дорожников. Журналистов интересует, кто теперь будет заниматься ремонтом.

— Дороги — наш приоритет. Принято решение об увеличении финансирования на 2.5 млрд. руб. Что касается подрядчиков — контракты уже заключены, скоро начнется сезон. Будут ли контракты отменены? Все зависит от качества работ, от гарантии, от сроков. Я принял решение о дофинансировании ремонта муниципальных дорог, которые не дофинансированы всегда. Первый район — Коркинский. Не забываем и о больших городах, конечно. Да, и еще принято решение об освещении трасс, — заявил на пресс-конференции врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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