2019-03-19T20:25:10+03:00
Политика

Отставка Бориса Дубровского: почему губернатор Челябинской области оставляет свой пост

С чем связана отставка Бориса Дубровского
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Дубровский возглавлял Челябинскую область пять лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Дубровский возглавлял Челябинскую область пять лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
Изменить размер текста:

Борис Дубровский ушел в отставку, не дотянув полгода до истечения срока полномочий. 19 марта он написал заявление по собственному желанию, а в сентябре должны состояться выборы главы региона. Отставка Бориса Дубровского принята Владимиром Путиным. Рассуждаем, почему губернатор Челябинской области оставляет свой пост.

Слухи об отставке Дубровского всплывали весь прошлый год. Но он продолжал спокойно работать. Готовил Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС, которые должны пройти на Южном Урале в 2020 году. Это был один из главных аргументов сторонников Дубровского.

— Наверняка, ему дадут возможность поработать до саммитов, потому что он и предложил в качестве площадки Челябинск. Дадут закончить этот проект, а там посмотрим, — шептались в политических кругах.

Борис Дубровский ушел в отставку: что означает его уход с поста губернатора

00:00
00:00

Но рейтинг Бориса Дубровского среди населения Челябинска падал. Дороги от снега уже какую зиму подряд чистят слишком медленно. У обочин скапливаются черные кучи, которые подолгу не вывозят. Да, эту проблему должен решать мэр. Но все оглядываются на губернатора. Ведь это он привел на должность главы Челябинска Евгения Тефтелева несколько лет назад. Прошлой осенью мэр сменился, но проблема со снегом осталась.

А накануне отставки Бориса Дубровского всплыл главный скандал. Антимонопольная служба фактически обвинила губернатора в лоббировании интересов АО «Южуралмост». Этой компании доставались контракты на строительство, ремонт и уборку дорог в Челябинской области. Материалы обещали передать в прокуратуру и МВД. А в правительстве заявляли, что оспорят доводы ФАС. Возможно, именно с этим и связана внезапная отставка губернатора.

Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области.

СПРАВКА «КП»

Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область пять лет. Зимой 2014-го его назначили врио губернатора. Осенью того же года он выиграл выборы. В сентябре 2019-го у него истекает срок полномочий.

Дубровский родился и вырос в Магнитогорске. Выходец с ММК. До назначения врио губернатора работал генеральным директором комбината. Тогда его доход составлял около 365 млн. руб. в год. Во время губернаторского срока официальный доход Дубровского значительно упал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борис Дубровский ушел в отставку: саммиты ШОС и БРИКС и сговор на торгах по строительству дорог

Чем хорошим и не очень запомнился губернатор Челябинской области. (подробности)

Кто может стать губернатором Челябинской области вместо Бориса Дубровского

До выборов исполнять обязанности будет Алексей Текслер, но есть и другие претенденты. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Якутский «праздник непослушания»
Митинги «против миграции» в далеком от Москвы Якутске собрали несколько тысяч разгневанных горожан - это очень много для небольшой столицы Республики Саха. Наш обозреватель Дмитрий Стешин - о том, что же на самом деле произошло
Новости 24
В Челябинске продается квартира с бюстом Аполлона Бельведерского
Правительство Челябинской области ушло в отставку в полном составе
В Челябинской области поймали банду вооруженных браконьеров
Убийцу королевы красоты из Магнитогорска приговорили к 1 году и 7 месяцам колонии
В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Пострадавших в ДТП в Челябинске мамы и малыша отпустили домой
Жительница Челябинской области сняла с дерева котенка и пристроила его в семью
Чиновники отзывают иск в суд против мамы-инвалида из Магнитогорска
Машина сбила маму с коляской на остановке в Челябинске
Отель «Золотой пляж» оштрафовали за сброс канализации в озеро Тургояк
На Таганае выпало рекордное количество снега
В Челябинске иномарка снесла автобусную остановку
Большегрузам запретят ездить по дорогам Челябинской области
«Комсомольская правда» дарит скидки на красоту, развлечения и корм для животных
Жителей Магнитогорска удивил кот, открывающий домофонную дверь
На Южном Урале забыли уволить двух заведующих детсадами, осужденных за растрату
Рейд по маршруткам в Челябинске повысил пассажиропоток трамваев и троллейбусов
В Магнитогорске две недели разыскивают 23-летнего парня
Бизнесмен из Челябинской области, не плативший налоги, вернул бюджету 30 млн, чтобы не сесть в тюрьму
В Челябинской области рецидивисты украли из магазина полмиллиона рублей
Жительница Челябинской области через суд выселила собак из соседской квартиры
ВТБ в Челябинской области подключил к Единой биометрической системе пять отделений
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
В Челябинске испекли полутораметровый пряник
Ликвидация. Мэр Елистратов потребовал вывезти из Челябинска кучи снега
Бывший сиделец выманил у пенсионерки 10 тысяч рублей в Челябинской области
В Челябинске за неделю поймали 133 машрутчика-нелегала
Семья погорельцев из Челябинской области получит материальную помощь от областного правительства
Юный знаток анатомии из Челябинской области покорил зрителей шоу «Лучше всех!» на Первом канале