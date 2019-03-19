Отставка Бориса Дубровского: почему губернатор Челябинской области оставляет свой пост

Борис Дубровский ушел в отставку, не дотянув полгода до истечения срока полномочий. 19 марта он написал заявление по собственному желанию, а в сентябре должны состояться выборы главы региона. Отставка Бориса Дубровского принята Владимиром Путиным. Рассуждаем, почему губернатор Челябинской области оставляет свой пост.

Слухи об отставке Дубровского всплывали весь прошлый год. Но он продолжал спокойно работать. Готовил Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС, которые должны пройти на Южном Урале в 2020 году. Это был один из главных аргументов сторонников Дубровского.

— Наверняка, ему дадут возможность поработать до саммитов, потому что он и предложил в качестве площадки Челябинск. Дадут закончить этот проект, а там посмотрим, — шептались в политических кругах.

Борис Дубровский ушел в отставку: что означает его уход с поста губернатора 00:00 00:00

Но рейтинг Бориса Дубровского среди населения Челябинска падал. Дороги от снега уже какую зиму подряд чистят слишком медленно. У обочин скапливаются черные кучи, которые подолгу не вывозят. Да, эту проблему должен решать мэр. Но все оглядываются на губернатора. Ведь это он привел на должность главы Челябинска Евгения Тефтелева несколько лет назад. Прошлой осенью мэр сменился, но проблема со снегом осталась.

А накануне отставки Бориса Дубровского всплыл главный скандал. Антимонопольная служба фактически обвинила губернатора в лоббировании интересов АО «Южуралмост». Этой компании доставались контракты на строительство, ремонт и уборку дорог в Челябинской области. Материалы обещали передать в прокуратуру и МВД. А в правительстве заявляли, что оспорят доводы ФАС. Возможно, именно с этим и связана внезапная отставка губернатора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/698127" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области.

СПРАВКА «КП»

Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область пять лет. Зимой 2014-го его назначили врио губернатора. Осенью того же года он выиграл выборы. В сентябре 2019-го у него истекает срок полномочий.

Дубровский родился и вырос в Магнитогорске. Выходец с ММК. До назначения врио губернатора работал генеральным директором комбината. Тогда его доход составлял около 365 млн. руб. в год. Во время губернаторского срока официальный доход Дубровского значительно упал.

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