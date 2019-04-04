Иван Сеничев высказался о своей отставке с поста директора «Трактора»

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-04T11:27:55+03:00

Изменить размер текста: A A

4 апреля врио губернатора Алексей Текслер сообщил, что с поста директора хоккейного клуба «Трактор» уходит Иван Сеничев. Его место займет депутат и бизнесмен Борис Видгоф. Отставка Сеничева явно связана с многочисленными имиджевыми скандалами вокруг команды и лично Сеничева. Но он объяснил ее иначе:

— Этот вопрос был согласован. По уставу клуба контракт с директором заключается на три года. По срокам он как раз у меня завершился.

Спросили экс-директора и о преемнике:

— Знаю Бориса Ефимовича как истинного фаната «Трактора». Как человека, который посещал абсолютно все игры команды. Он сам играет в хоккей, в теме всех клубных вопросов. Сегодня «Трактор» — в топ-10 в рейтинге клубов КХЛ и в тройке Лиги по наполняемости арены. За последние несколько лет хоккейная планка поднята очень высоко. Отрицать достижения «Трактора» трудно. В первую очередь, бронзовые медали нашей главной и молодежной команд. Хочу поблагодарить всех, с кем довелось работать эти три года. Сотрудников, тренеров, хоккеистов, спонсоров, болельщиков и журналистов. Все, что достигнуто «Трактором» — это общий результат. Желаю всем удачи в удержании и дальнейшем подъеме высокого уровня челябинского хоккея.

Ранее Сеничев был заместителем губернатора Челябинской области. Пост он потерял, когда оказался в центре скандала: назвал регион матерным словом. Запись того разговора просочилась в СМИ. Губернатор Борис Дубровский дал сподвижнику второй шанс: поставил у руля любимого хоккейного клуба челябинцев. Впрочем и здесь топ-менеджер успел подпортить репутацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/701139" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU