Алексей Текслер завел на чиновников 43 папки

СЕГОДНЯ 21:55 2019-04-16T21:55:13+03:00

В Копейск Алексей Текслер приехал с особой папкой. В ней - жалобы и просьбы горожан. Фото: gubernator74.ru

Врио губернатора Челябинской области предупредил глав городов и районов об экзаменах и отчислении за неуспеваемость

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Насыщенным выдался вторник для главы региона! Алексей Текслер отправился в Копейск. Собрал жалобы копейчан с официальной страницы врио губернатора в сети Инстаграм, из копейских групп в других соцсетях. И поехал по адресам.

Побывал у заброшенного 11 лет назад недостроя физкульурного комплекса. Смету поручил пересмотреть и завершить проект. Копейск берется за строительство еще одного ФОКа, с залом для бокса.

Пообщался с врачами и пациентами больницы №1. Врачей не хватает половину, медсестер — 40% от нормы. Ждет предложений от руководства больницы, чтобы поддержать дельные.

Побывал у заброшенной шахты «Красная горнячка». Грунтовые воды из ее недр подтапливают дома. Регион войдет в федеральную программу Минэнерго по рекультивации выработанных шахт.

Побывал в микрорайоне Тугайкуль. Здесь построят детсад и школу. Копейску не хватает три тысячи мест в школах. Теперь Копейск ищет площадки для стройки еще нескольких школ.

Потом было совещание с врио главы Копейска Андреем Фалейчиком.

Поздно вечером, в Челябинске, Алексей Текслер побывал на месте коммунальной аварии, оставившей без горячей воды и отопления 700 многоэтажек.

И уже после опубликовал в Инстаграм пост:

«Посетил Копейск. Доставил папку с вашими обращениями, комментариями, жалобами и пожеланиями мэру города.

Поработал педагогом. Дал домашнее задание для последующей проверки. Присоединяйтесь к выставлению оценки, кстати!

Таких папок у меня (нет, не три, как блокнотов), 43 — по количеству муниципальных районов и городских округов. И у всех будут экзамены. Кто-то их не сдаст и будет отчислен за неуспеваемость. Лайфхак — лучше готовиться заранее. А следующим к доске пойдет....».

ИСТОЧНИК KP.RU