Алексей Текслер завел на чиновников 43 папки
Насыщенным выдался вторник для главы региона! Алексей Текслер отправился в Копейск. Собрал жалобы копейчан с официальной страницы врио губернатора в сети Инстаграм, из копейских групп в других соцсетях. И поехал по адресам.
Побывал у заброшенного 11 лет назад недостроя физкульурного комплекса. Смету поручил пересмотреть и завершить проект. Копейск берется за строительство еще одного ФОКа, с залом для бокса.
Пообщался с врачами и пациентами больницы №1. Врачей не хватает половину, медсестер — 40% от нормы. Ждет предложений от руководства больницы, чтобы поддержать дельные.
Побывал у заброшенной шахты «Красная горнячка». Грунтовые воды из ее недр подтапливают дома. Регион войдет в федеральную программу Минэнерго по рекультивации выработанных шахт.
Побывал в микрорайоне Тугайкуль. Здесь построят детсад и школу. Копейску не хватает три тысячи мест в школах. Теперь Копейск ищет площадки для стройки еще нескольких школ.
Потом было совещание с врио главы Копейска Андреем Фалейчиком.
Поздно вечером, в Челябинске, Алексей Текслер побывал на месте коммунальной аварии, оставившей без горячей воды и отопления 700 многоэтажек.
И уже после опубликовал в Инстаграм пост:
«Посетил Копейск. Доставил папку с вашими обращениями, комментариями, жалобами и пожеланиями мэру города.
Поработал педагогом. Дал домашнее задание для последующей проверки. Присоединяйтесь к выставлению оценки, кстати!
Таких папок у меня (нет, не три, как блокнотов), 43 — по количеству муниципальных районов и городских округов. И у всех будут экзамены. Кто-то их не сдаст и будет отчислен за неуспеваемость. Лайфхак — лучше готовиться заранее. А следующим к доске пойдет....».
ИСТОЧНИК KP.RU