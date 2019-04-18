В Челябинской области учительница, которая написала в дневнике астропрогноз, подала заявление в прокуратуру

СЕГОДНЯ 04:22 2019-04-18T04:22:56+03:00

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Скандал в поселковой школе Агаповского района не стихает. Напомним, он возник после того, как в соцсети попало фото дневника первоклассницы. В нем рукой классного руководителя рядом с оценками был написан астропрогноз. Учитель высчитала благоприятные даты для операции. Она знала, что ребенку будут удалять аденоиды. Но астропрогнозы в дневнике — лишь одна из претензий к педагогу от мамы ее бывшей ученицы. Ей пришлось забрать своего ребенка из школы из-за негативного отношения к девочке.

Марина Михайлова пожаловалась на учителя в прокуратуру, но заявления не написала. Однако, там все же решили провести в школе проверку. Как нам пояснили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области, могло иметь место давление на маму и ребенка, чтобы они ушли из школы. Информация проверяется.

Тем временем 16 апреля учитель сообщила, что сама обратилась в прокуратуру.

— Уважаемые родители 1 «А» класса! Я благодарна вам за сотрудничество. Но случилась неприятная по отношению ко мне ситуация, в которой я оказалась в школе одна. Я написала заявление в прокуратуру на Михайлову за клевету. Извините, но я приняла такое решение, — написала она родителям учеников в соцсети.

Кто в этой истории прав, теперь будет решать суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU