2019-04-19T07:52:01+03:00
Общество

Спасибо рыжему коту: студентка из Челябинска поблагодарила за «спасенный» велосипед

Оказывается, она чуть не лишилась подарка
Анна БЕЛОВА
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Дарья решила не обращаться в полицию. Фото: из личного архива.Дарья решила не обращаться в полицию. Фото: из личного архива.
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В редакцию «Комсомольской правды» обратилась Дарья Иванова. Она оказалась той самой участницей видео, где аниматор в костюме кота смог остановить вора на велосипеде. Инцидент произошел накануне днем в парке отдыха Гагарина.

Оказывается, злоумышленник хотел похитить велосипед, но его план провалился.

— Я заехала в кафе к своей знакомой, она там работает. Оставила велосипед у входа и отвернулась буквально на минуту. Оборачиваюсь — вижу, что парень в темной куртке и капюшоне отъезжает от кафе на моем велосипеде. Его мне подарил парень буквально накануне, — рассказала девушка. — Спасибо человеку, который помог поймать грабителя. Я переволновалась и не успела поблагодарить его лично, поэтому даже не знаю, парень или девушка были в костюме рыжего кота.

Кстати, горожане, отдыхающие в это время в парке, также передали Дарье видео с моментом поимки вора. Вдруг пригодится.

Аниматор в костюме кота остановил воришку в челябинском парке.

— Я гулял с ребенком по парку, снимал, как малыш топчет весенний снег, а потом услышал крики девушки, — рассказывает Валерий Кудрявцев. — Так в камеру и попал этот момент.

Кстати, девушка не стала обращаться в полицию. Она решила простить хулигана, списав его проступок на весеннее обострение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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