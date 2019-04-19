Спасибо рыжему коту: студентка из Челябинска поблагодарила за «спасенный» велосипед
В редакцию «Комсомольской правды» обратилась Дарья Иванова. Она оказалась той самой участницей видео, где аниматор в костюме кота смог остановить вора на велосипеде. Инцидент произошел накануне днем в парке отдыха Гагарина.
Оказывается, злоумышленник хотел похитить велосипед, но его план провалился.
— Я заехала в кафе к своей знакомой, она там работает. Оставила велосипед у входа и отвернулась буквально на минуту. Оборачиваюсь — вижу, что парень в темной куртке и капюшоне отъезжает от кафе на моем велосипеде. Его мне подарил парень буквально накануне, — рассказала девушка. — Спасибо человеку, который помог поймать грабителя. Я переволновалась и не успела поблагодарить его лично, поэтому даже не знаю, парень или девушка были в костюме рыжего кота.
Кстати, горожане, отдыхающие в это время в парке, также передали Дарье видео с моментом поимки вора. Вдруг пригодится.
Аниматор в костюме кота остановил воришку в челябинском парке.
— Я гулял с ребенком по парку, снимал, как малыш топчет весенний снег, а потом услышал крики девушки, — рассказывает Валерий Кудрявцев. — Так в камеру и попал этот момент.
Кстати, девушка не стала обращаться в полицию. Она решила простить хулигана, списав его проступок на весеннее обострение.
ИСТОЧНИК KP.RU