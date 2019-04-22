Врачи рассказали о состоянии жителей Челябинска, пострадавших из-за разлившегося кипятка

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-22T10:03:41+03:00

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Челябинцев, обварившихся кипятком из-за коммунальной аварии на Северо-Западе Челябинска, выпишут на этой неделе. Об этом сегодня, 22 апреля, рассказали на аппаратном совещании в мэрии. Пострадавшим 19 и 46 лет.

— У одного из пациентов пять процентов ожогов тела, у другого — семь. Обожжены стопы с небольшим захватом голени. Ожоги первой-второй степени — это от покраснения до волдырей. Пока оба находятся в стационаре, но на этой неделе их, скорее всего, выпишут. На сегодняшний день состояние легкой степени тяжести, — сообщила начальник горздрава Наталья Горлова.

Напомним, коммунальная авария произошла вечером 16 апреля. Прорвало трубу отопления на перекрестке Братьев Кашириных и улицы 40 лет Победы. Дорогу, газоны и тротуары залило кипятком. Улицу заволокло паром. Семь человек обварили кипятком ноги, двоих увезли в больницу. Позже в тепловой компании объяснили, почему проводили испытания теплотрасс в холода.

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ИСТОЧНИК KP.RU