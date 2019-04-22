Лицо не покажу: рыжий кот оказался застенчивым юношей

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-22T13:58:13+03:00

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Редакции «Комсомольской правды» удалось разыскать того самого человека, который в костюме рыжего кота набросился на воришку в парке Гагарина. Напомним, инцидент случился на минувшей неделе и попал в объективы камер некоторых горожан.

На кадрах видно, как девушка бежит за молодым человеком, который едет на велосипеде, с криками: «Стой! Держите его». Гуляющий неподалеку аниматор не растерялся и набросился на грабителя.

Рыжим галамартовским котом, прославившимся в соцсетях, оказался юноша вполне крепкого телосложения. Он попросил не показывать его фото и не называть имени. Говорит, что ему нечем хвалиться: так на его месте поступил бы каждый.

— Я работал в парке Гагарина и услышал крики девушки. Увидел парня, который мчит на велосипеде. Я понял, что объемный костюм кота позволит мне повалить злодея и удержать его, — рассказывает смущенный герой. — Долго не раздумывая, я побежал наперерез велосипедисту. В итоге велосипед вернули хозяйке, а незадачливого грабителя отпустили: девушка решила не писать заявление в полицию.

Большой кот задержал грабителя в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU