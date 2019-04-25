Исторический статус «немецкого квартала» в Челябинске отстаивают в суде

СЕГОДНЯ 18:45 2019-04-25T18:45:00+03:00

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Краевед и руководитель инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев подал иск против Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Латышев намерен оспорить решение комитета, которое лишило статуса охраняемого объекта «немецкий квартал», расположенный в Металлургическом районе города на улице Социалистической. Историки и краеведы считают его уникальным ансамблем, памятником истории. Они боятся, что из-за потери статуса «маленькую Боварию», построенную когда-то немецкими военнопленными, могут снести.

— Надеюсь, что суд поставит немецкий квартал под охрану. Эти здания уникальные. Их можно признать объектом местного значения, а то и регионального, — говорит Юрий Латышев.

Первое заседание назначено на 8 мая. А тем временем инициативная группа «Архистраж» и сама готова получить новый статус — общественное движение. Регистрация в статусе общественного движения позволит «АрхиСтражу» более эффективно бороться за сохранение исторических зданий в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU