Из-за засушливой погоды жилые микрорайоны Челябинска охватила пелена гари
Днем 2 мая микрорайон «Академ Риверсайд» затянул дым. На Университетской набережной заметили несколько пожарных машин. Загорелся сухостой в районе берегов Миасса.
— Из-за этого весь район окутан дымом. Жители позакрывали окна. Столбы дыма видны в разных сторонах. Очевидно, очагов несколько, — рассказали «КП — Челябинск» очевидцы.
В Челябинской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить открытый огонь. Даже чтобы приготовить шашлыки. В ближайшие дни сохранится теплая погода. Однако прогнозируют сильный ветер, который может еще сильнее провоцировать возгорания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU