Из-за засушливой погоды жилые микрорайоны Челябинска охватила пелена гари

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-02T14:28:20+03:00

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Днем 2 мая микрорайон «Академ Риверсайд» затянул дым. На Университетской набережной заметили несколько пожарных машин. Загорелся сухостой в районе берегов Миасса.

— Из-за этого весь район окутан дымом. Жители позакрывали окна. Столбы дыма видны в разных сторонах. Очевидно, очагов несколько, — рассказали «КП — Челябинск» очевидцы.

В Челябинской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить открытый огонь. Даже чтобы приготовить шашлыки. В ближайшие дни сохранится теплая погода. Однако прогнозируют сильный ветер, который может еще сильнее провоцировать возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU