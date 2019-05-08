Решили пожарить шашлыки и едва не спалили село: в Челябинской области продолжается череда огненных трагедий

СЕГОДНЯ 04:44 2019-05-08T04:45:23+03:00

Во время приготовления шашлыка, компания подожгла сарай. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Изменить размер текста: A A

7 мая сотрудники МЧС вынуждены были устранять последствия банкета жителей Чебаркульского района. В поселке Тимирязевский компания решила пожарить шашлыки на природе. Пламя перекинулось на сарай и подбиралось к жилым домам.

— Только оперативное реагирование подразделений пожарно-спасательного гарнизона позволило не допустить большую беду. Пожар быстро локализовали, а в дальнейшем и потушили. Его площадь составила 315 квадратных метров. Жилые дома не пострадали. Теперь виновных ждет серьезное наказание, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Челябинской области действует особый противопожарный режим. Любой открытый огоньб под запретом. «Аккуратно» сжигать листву на своем участке, делать шашлыки в лесу также запрещено. За это предусмотрен штраф для граждан до 4 000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

Жителям Челябинской области запретили жарить шашлыки 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU