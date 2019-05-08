Решили пожарить шашлыки и едва не спалили село: в Челябинской области продолжается череда огненных трагедий
7 мая сотрудники МЧС вынуждены были устранять последствия банкета жителей Чебаркульского района. В поселке Тимирязевский компания решила пожарить шашлыки на природе. Пламя перекинулось на сарай и подбиралось к жилым домам.
— Только оперативное реагирование подразделений пожарно-спасательного гарнизона позволило не допустить большую беду. Пожар быстро локализовали, а в дальнейшем и потушили. Его площадь составила 315 квадратных метров. Жилые дома не пострадали. Теперь виновных ждет серьезное наказание, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
В Челябинской области действует особый противопожарный режим. Любой открытый огоньб под запретом. «Аккуратно» сжигать листву на своем участке, делать шашлыки в лесу также запрещено. За это предусмотрен штраф для граждан до 4 000 рублей.
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Жителям Челябинской области запретили жарить шашлыки
ИСТОЧНИК KP.RU