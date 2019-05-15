Главный по строительству метро в Челябинске попался на хищениях

15 Май 09:27 2019-05-15T13:07:13+03:00

Власти уже несколько лет заявляют, что на продолжение строительства метро не хватает денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Директор муниципального предприятия «Челябметротрансстрой» оплатил жене и ребенку путевку на отдых за казенный счет

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В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия «Челябметротрансстрой». По версии следствия, он отправил на отдых за счет конторы свою жену и ребенка.

На сайте МУП «Челябметротрансстрой» сказано, что предприятие является заказчиком строительства метрополитена в Челябинске. Подземку горожане ждут уже 30 лет. А чиновники не устают объяснять, что денег на возведение нет. В последние годы выделенных средств хватает только на поддержание уже созданных коммуникаций. А тут еще и вскрылся коррупционный скандал с главой предприятия.

— После проверки выяснилось, что генеральный директор за счет средств организации оплатил туристическую путевку для своей супруги и ребенка на сумму около 100 тысяч рублей, — говорят в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Теперь чиновника будут судить за хищение вверенного ему имущества. Директору грозит штраф, принудительные работы и даже реальный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU