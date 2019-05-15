В Челябинской области ребенок нашел на улице расчлененное тело
Части человеческого тела обнаружил ребенок на улице в Златоусте. ЧП случилось около восьми часов вечера в среду, 15 мая, неподалеку от больницы на Дворцовой, 1.
Пол погибшего человека не уточняется. Однако в Следственном комитете Челябинской области рассказали, что у них уже есть подозреваемый в этом убийстве. Сейчас проверяется причастность к этому преступлению конкретного человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Напомним, 3 мая похожий случай произошел в Челябинске. На окраине Ленинского района нашли расчлененную женщину. Уже к вечеру оперативники задержали пенсионера, который признался, что убил и разрезал на куски свою знакомую из соседнего дома во время совместной пьянки.
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ИСТОЧНИК KP.RU