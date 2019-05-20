В Челябинске на Шершнях утонул мужчина
Купальный сезон еще не начался, а на воде уже гибнут люди. В минувшую субботу в водоеме в центре Челябинска нашли тело мужчины. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили на аппаратном совещании в городской администрации.
— 18 мая около 22 часов спасатели городской службы спасения извлекли из Шершневского водохранилища труп мужчины. Его личность и возраст устанавливаются, — доложил начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев.
Прошедшие выходные выдались очень холодными, в области местами даже пролетал снег. Вряд ли погибший пришел на водоем, чтобы искупаться. Возможно, это был рыбак.
Купальный сезон стартует 1 июня. В Челябинске должны открыться 15 пляжей. Где можно, а где нельзя купаться читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU