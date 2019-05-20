2019-05-20T09:41:28+03:00
Происшествия

В Челябинске на Шершнях утонул мужчина

Его тело извлекли из воды спасатели
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
На Шершневском водохранилище много мест, где купаться запрещено.На Шершневском водохранилище много мест, где купаться запрещено.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Купальный сезон еще не начался, а на воде уже гибнут люди. В минувшую субботу в водоеме в центре Челябинска нашли тело мужчины. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили на аппаратном совещании в городской администрации.

— 18 мая около 22 часов спасатели городской службы спасения извлекли из Шершневского водохранилища труп мужчины. Его личность и возраст устанавливаются, — доложил начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев.

Прошедшие выходные выдались очень холодными, в области местами даже пролетал снег. Вряд ли погибший пришел на водоем, чтобы искупаться. Возможно, это был рыбак.

Купальный сезон стартует 1 июня. В Челябинске должны открыться 15 пляжей. Где можно, а где нельзя купаться читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Челябинской области заключенный покончил с собой в день освобождения из колонии
Грузовик вспыхнул на дороге в Челябинской области
Таксист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Челябинске
Житель Челябинска любит гулять абсолютно голым
Неизвестное существо убивает домашних животных в Челябинской области
В Челябинской области обнаружили кладбище насекомых
В Челябинске семиклассница ранила себя ножом в школьном туалете
На Южном Урале разыскивают извращенца, пристававшего к ребенку
В Челябинской области такси с отвалившемся колесом врезалось в столб
Юрист из Челябинска поможет отцу Вани Фокина вернуть водительские права
В центре Челябинска уходит под землю тротуар из брусчатки
В Челябинскую область в конце мая вернулась зима
Южноуральцы обнаружили змеиное гнездо около железнодорожной станции
В Магнитогорске разыскивают 12-летнего подростка с гитарой
На Южном Урале усилится ветер
Как в Петергофе: на окраине Челябинска можно бесплатно посмотреть шоу фонтанов
Житель Челябинска отрезал голову собутыльнице
Уроженец Челябинска «отжал» у Урганта велосипед
Мотоциклист выжил после столкновения с газовозом в Челябинске
Бывший сослуживец Текслера возглавит главный телеканал Челябинской области