В Челябинске на Шершнях утонул мужчина

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-20T09:41:28+03:00

На Шершневском водохранилище много мест, где купаться запрещено. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Купальный сезон еще не начался, а на воде уже гибнут люди. В минувшую субботу в водоеме в центре Челябинска нашли тело мужчины. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили на аппаратном совещании в городской администрации.

— 18 мая около 22 часов спасатели городской службы спасения извлекли из Шершневского водохранилища труп мужчины. Его личность и возраст устанавливаются, — доложил начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев.

Прошедшие выходные выдались очень холодными, в области местами даже пролетал снег. Вряд ли погибший пришел на водоем, чтобы искупаться. Возможно, это был рыбак.

Купальный сезон стартует 1 июня. В Челябинске должны открыться 15 пляжей. Где можно, а где нельзя купаться читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU