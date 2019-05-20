Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
Сегодня утром, 20 мая, в Ленинском районе Челябинска КамАЗ столкнулся с трамваем. ДТП произошло по улице Новороссийская, возле завода металлоконструкций. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
— Ни водители, ни пассажиры не пострадали, — рассказали свидетели происшествия.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторов на месте аварии нет.
Сейчас обстоятельства и причины ДТП выясняют госавтоинспекторы.
Это уже второе ДТП в Ленинском районе за сегодня, о котором говорит город. Около 7 часов таксист сбил двух женщин на пешеходном переходе по улице Агалакова. Пострадавших увезли в больницу на «скорой».
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ИСТОЧНИК KP.RU