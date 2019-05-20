Грузовик въехал в трамвай в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:31 2019-05-20T10:35:45+03:00

По словам очевидцев, пострадавших в аварии нет. Фото: группа во ВКонтакте «ЧП | ДТП Челябинск»

В аварии никто не пострадал

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Сегодня утром, 20 мая, в Ленинском районе Челябинска КамАЗ столкнулся с трамваем. ДТП произошло по улице Новороссийская, возле завода металлоконструкций. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

— Ни водители, ни пассажиры не пострадали, — рассказали свидетели происшествия.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторов на месте аварии нет.

Сейчас обстоятельства и причины ДТП выясняют госавтоинспекторы.

Это уже второе ДТП в Ленинском районе за сегодня, о котором говорит город. Около 7 часов таксист сбил двух женщин на пешеходном переходе по улице Агалакова. Пострадавших увезли в больницу на «скорой».

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ИСТОЧНИК KP.RU