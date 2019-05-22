2019-05-22T05:45:19+03:00
Общество

«Ушел в одном пиджачке». Еще один ребенок в Челябинске не ночевал дома

Десятилетний мальчишка не вернулся с уроков
Ирина КАРЕЛИНА
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Мальчик нашелся. Фото: соцсетиМальчик нашелся. Фото: соцсети
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Многие заметили, что в Челябинске в последнее время стали часто сбегать из дома дети. Кто-то считает это совпадением. Другие связывают эти факты с игрой «Пропади на сутки», условия которой якобы приходят ребятам в соцсети. Однако, подтверждений этому нет.

На днях в Челябинске искали очередного пропавшего ребенка. 10-летний мальчишка не вернулся домой после уроков в школе №71. Ребенок не паинька, но пропал в первый раз. Мать рассказала, что он ушел в одном пиджачке. А ведь по ночам сейчас холодно!

Но все обошлось. На следующий день, 21 мая, мальчишка как ни в чем не бывало пришел на уроки. Об этом сообщила в соцсетях его мама.

Где пропадал школьник, не известно. В учебном заведении предположили, что его побег связан с непростой ситуацией в семье. Мать мальчика лишена родительских прав, поэтому он с сестрой живет у бабушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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