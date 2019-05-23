Рабочий погиб из-за случайного прикосновения в цехе на ЧМК
Сотрудник Челябинского металлургического комбината погиб при несчастном случае на работе. Трагедия случилась утром 22 мая на территории одного из цехов. В обстоятельствах смерти сейчас разбираются следователи.
— Погибший работал водителем вагонеток на ЧМК. По предварительным данным, он случайно коснулся головой электрического кабеля под напряжением, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.
Рабочего ударило током, откачать его не смогли. Следователи выясняют, есть ли виновный в гибели человека. После этого станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет.
Напомним, это не первый смертельный случай на ЧМК в этом году. Зимой в одном из цехов погибли два человека — машинистка крана и ее стажер. Кабина крана, где они сидели, загорелась из-за разлившегося металла.
ИСТОЧНИК KP.RU