Рабочий погиб из-за случайного прикосновения в цехе на ЧМК

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-23T11:03:58+03:00

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Сотрудник Челябинского металлургического комбината погиб при несчастном случае на работе. Трагедия случилась утром 22 мая на территории одного из цехов. В обстоятельствах смерти сейчас разбираются следователи.

— Погибший работал водителем вагонеток на ЧМК. По предварительным данным, он случайно коснулся головой электрического кабеля под напряжением, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Рабочего ударило током, откачать его не смогли. Следователи выясняют, есть ли виновный в гибели человека. После этого станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет.

Напомним, это не первый смертельный случай на ЧМК в этом году. Зимой в одном из цехов погибли два человека — машинистка крана и ее стажер. Кабина крана, где они сидели, загорелась из-за разлившегося металла.

ИСТОЧНИК KP.RU