2019-05-23T11:03:58+03:00
Происшествия

Рабочий погиб из-за случайного прикосновения в цехе на ЧМК

Следователи проверяют обстоятельства несчастного случая на комбинате в Челябинске
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Прибывшие на место ЧП медики только констатировали смерть пострадавшего. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.Прибывшие на место ЧП медики только констатировали смерть пострадавшего. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
Изменить размер текста:

Сотрудник Челябинского металлургического комбината погиб при несчастном случае на работе. Трагедия случилась утром 22 мая на территории одного из цехов. В обстоятельствах смерти сейчас разбираются следователи.

— Погибший работал водителем вагонеток на ЧМК. По предварительным данным, он случайно коснулся головой электрического кабеля под напряжением, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Рабочего ударило током, откачать его не смогли. Следователи выясняют, есть ли виновный в гибели человека. После этого станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет.

Напомним, это не первый смертельный случай на ЧМК в этом году. Зимой в одном из цехов погибли два человека — машинистка крана и ее стажер. Кабина крана, где они сидели, загорелась из-за разлившегося металла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виновник ДТП с пятью жертвами пойдет под суд в Челябинской области
Пассажирам троллейбуса в Челябинске пришлось отнести кондуктора в карету скорой помощи
Педагог из Челябинской области, вызывавший на уроках Ктулху, создал петицию в защиту творческих учителей
Жители Челябинска поделились первым впечатлением о новом главе региона Алексее Текслере
В Челябинской области ветеринары спасли поганку, сбитую машиной
«Такие пошли взрослые в наше время!» Молодежь Челябинской области возмущена поведением старших
Суд в Челябинской области готов вынести приговор многодетному Игорю Мотыгину
«Тарарахнул зинзивер». Возмущенная домашним заданием мама ищет ребенку другую школу в Челябинской области
В Челябинске в течение дня потеплеет почти на 20 градусов
Алексей Текслер нашел себе нового пресс-секретаря
«Люди хорошие, а хозяина нет»: в Копейске записали видеообращение к Ивану Урганту
«Ностальгия по настоящему»: писатель Алексей Иванов и видеоблогер Юрий Дудь сравнили Челябинск с Манчестером
В центре Челябинска отремонтируют сквер и построят памп-парк для экстрима
Полицейские Челябинска усилят патрули в дни Последних звонков
Пациентка с астмой умерла после назначенного ей лекарства в Челябинской области
Алексей Текслер добился от чиновников завершения субботников
За пустой холодильник горе-мамашу приговорили к исправительным работам в Челябинской области
Стала известна судьба бродячих собак, напавших на школьницу в Златоусте
В Челябинске маршрутка протаранила Kia Rio с женщиной за рулем
Продавец торгового центра в Челябинской области провалилась со второго этажа на первый