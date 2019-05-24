Текслер уволил главного по дорогам в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-24T11:44:04+03:00

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Алексей Текслер уволил начальника Управления дорожного хозяйства Александра Шабалина. Об этом глава региона объявил практически в прямом эфире: во время совещания по строительству путепровода по Троицкому мосту.

Главная претензия главы региона: дважды срывался контракт на строительство дорог в Челябинске из-за справедливых замечаний УФАС. Ремонт улично-дорожной сети мог бы уже начаться, если бы чиновники мэрии вовремя устранили замечания в документах.

На претензии Шабалин ничего не смог ответить. И был корректно отправлен в отставку: Текслер заявил, что знания и опыт пригодятся ему на менее ответственной работе.

Кроме того, глава региона раскритиковал работу чиновников за грязные тротуары.

Отметим, Александр Шабалин занимает этот пост уже много лет. Он работает в мэрии еще с тех времен, когда город возглавлял Михаил Юревич.

ИСТОЧНИК KP.RU