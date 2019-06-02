2019-06-02T11:28:48+03:00
Происшествия

Жителям Челябинска, пострадавшим в аварии поезда и бензовоза, выплатят компенсацию

Сейчас состав нагоняет график, после долгого ожидания пассажиры продолжили путь домой
Лидия ПЕСКОВА
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Люди успели эвакуироваться. Фото: соцсети.Люди успели эвакуироваться. Фото: соцсети.
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Около семи часов провели на вокзале в Краснодаре пассажиры поезда № 346 Адлер-Нижневартовск, который днем 1 июня попал в аварию с бензовозом. В ночь на воскресенье, 2 июня, все пассажиры, среди которых есть жители Челябинской области, продолжили путь домой, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Нагнать график состав, наверное, не успеет, но железная дорога старается сократить отставание. Стоянки сокращены — состав торопится на север.

К счастью, при стокновении пассажиры серьезно не пострадали. Из вагонов, которые впоследствии загорелись, людей успели эвакуировать вовремя. Однако пассажиры вагона № 10 остались без вещей — их чемоданы сгорели. У пассажиров 11-го вагона сумки пропахли гарью. Железная дорога пообещала компенсировать этот ущерб. Также людям раздали сухие пайки: питьевую воду, консервы, печенье.

Напомним, столкновение поезда с бензовозом произошло на перегоне Шенджий — Энем-2. Водитель грузовой машины выехал на переезд перед приближающимся поездом, машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным. От удара машина загорелась, а пламя перекинулось на вагоны. В аварии пострадали водитель бензовоза и машинист поезда.

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Прямой эфир с аварии поезда.Видео: Лилия Майская

ИСТОЧНИК KP.RU

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