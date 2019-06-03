2019-06-03T14:32:09+03:00
Общество

Челябинцы в шоке: на кольце улицы Дарвина пилят ели

Активисты требуют остановить вырубку
Андрей СОКОЛОВ
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Вырубка во всю идет. Фото: Сергей Белогорохов.Вырубка во всю идет. Фото: Сергей Белогорохов.
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Общественник Сергей Белогорохов выложил пост на своей социальной страничке: - Срочно!!! На кольце Дарвина пилят ели!!!

Следом он выложил фотографии, призвал всех неравнодушных последовать к месту вырубки, чтобы защитить деревья. И написал:

- Позвонил в приемную губернатора, знаете что мне сказали? Напишите ему в Инстаграм. Бояться... Что вообще происходит?

Мы дозвонились другому активисту и защитнику этой вырубки Андрею Костенко. Вот что он нам ответил:

В городе острая нехватка деревьев. А компенсационные вырубки похожи на блеф. Никто их не видел

В городе острая нехватка деревьев. А компенсационные вырубки похожи на блеф. Никто их не видел

- Я сейчас не на месте, но мне удалось связаться с районными чиновниками. Я их спросил, как же так, ведь Текслер просил не вырубать деревья и придумать другой план действий. На это мне ответили, что мол он говорил про то место, где находятся остановки общественного транспорта, а про кольцо речи не было...

А В ЭТО ВРЕМЯ

В мэрии ответили, зачем на Дарвина рубят деревья (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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