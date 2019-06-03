Челябинцы в шоке: на кольце улицы Дарвина пилят ели
Общественник Сергей Белогорохов выложил пост на своей социальной страничке: - Срочно!!! На кольце Дарвина пилят ели!!!
Следом он выложил фотографии, призвал всех неравнодушных последовать к месту вырубки, чтобы защитить деревья. И написал:
- Позвонил в приемную губернатора, знаете что мне сказали? Напишите ему в Инстаграм. Бояться... Что вообще происходит?
Мы дозвонились другому активисту и защитнику этой вырубки Андрею Костенко. Вот что он нам ответил:
В городе острая нехватка деревьев. А компенсационные вырубки похожи на блеф. Никто их не видел
- Я сейчас не на месте, но мне удалось связаться с районными чиновниками. Я их спросил, как же так, ведь Текслер просил не вырубать деревья и придумать другой план действий. На это мне ответили, что мол он говорил про то место, где находятся остановки общественного транспорта, а про кольцо речи не было...
А В ЭТО ВРЕМЯ
В мэрии ответили, зачем на Дарвина рубят деревья (подробнее)
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