2019-06-03T15:41:38+03:00
Общество

Команда МГТУ им. Г.И. Носова заняла первое место в лиге «Горное дело»

К победе на Международном инженерном чемпионате «CASE-IN» студенты шли шесть лет
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Команда «Granite».Команда «Granite».
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30-31 мая в Москве состоялся долгожданный финал. В чемпионате «CASE-IN» студенты МГТУ принимали участие на протяжении шести лет. В этом году в финал вышли команды МГТУ по горному делу, металлургии и электроэнергетике.

В результате команда «Granite» в составе студентов группы ГД-14-2 пятого курса кафедры разработки месторождений полезных ископаемых МГТУ Дюсьмекеева Максима, Кунакасова Айзирака, Ермакова Руслана и Костина Дмитрия впервые одержала победу. Команда металлургов от МГТУ, которые дебютировали в этом году, заняла победоносное третье место!

В «Горном деле» задача кейса заключалась в разработке россыпного месторождения алмазов в Якутии. Решение магнитогорских ребят отличилось новизной и полной осуществимостью с технологической точки зрения. Ребята проработали все вопросы и стали лучшими.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский и представители крупнейших горнодобывающих предприятий России лично наградили победителей медалями и дипломами. Теперь ребят ожидают стажировки в компаниях «ЕвроХим», «АЛРОСА», «Русская медная компания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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