2019-06-05T08:05:58+03:00
Общество

Экс-начальник ГИБДД из Чебаркуля, который попался пьяным за рулем, скрывается от суда

Он пропустил четыре слушания
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Григорий Керусенко.Григорий Керусенко.
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Григорий Керусенко игнорирует процесс по делу о лишении его прав после того, как он оставил место ДТП. Бывший полицейский не был на четырех слушаниях.

— На заседании он не был ни разу. Пришел 28 мая, меня увидел и вышел с адвокатом из здания суда, а адвокат вернулся один. Пытался замять скандал на месте ДТП, привез подставного участника. От ответственности по пьянке ушел. Теперь создает препятствия правосудию, затягивает процесс. Бывший военный, полицейский, начальник ГИБДД, а скрывается, как уголовник. Позорит честь мундира, — говорит второй участник аварии Марат Хуснутдинов.

Следующее заседание состоится 26 июня. На него Керусенко приведут принудительно судебные приставы.

Появилось видео, где начальник ГИБДД Чебаркуля садится за руль.Видео: Марат Хуснутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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