Челябинцы проголосуют в Интернете за цвет нового общественного транспорта

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-10T14:53:33+03:00

Глава региона Алексей Текслер считает, что обратная связь с жителями важна в принятии решений

Изменить размер текста: A A

Челябинцев призывают проголосовать за единый цвет нового общественного транспорта на портале «Активный житель 74».

Новая платформа запущена и работает на сайте opros.gosuslugi74.ru и есть в мобильном приложении в AppStore и GooglePlay.

Система электронных голосований «Активный житель74» позволяет горожанам участвовать в управлении городом, влияя голосами на решение властей.

Глава региона Алексей Текслер считает новый проект удобным для обратной связи с горожанами:

— В своем послании в Законодательном собрании я акцентировал внимание на том, что городская среда и общественный транспорт должны быть, в первую очередь, комфортными для жителей и формироваться с учетом их мнения. И я уверен, что «Активный житель 74» — удобная платформа для получения обратной связи от людей.

Уже осенью этого города Челябинск получит 65 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Средства на покупку выделяет областной бюджет.

Челябинцам предлагается выбрать окраску нового городского транспорта. Вариантов шесть: оранжевый, красный, желтый, зеленый, синий и белый. Эта палитра определена экспертами в теме дорожной инфраструктуры, градостроительства и благоустройства городской среды.

Важно, что голосовать могут челябинцы, зарегистрированные на портале госуслуг. Это условие — залог максимальной достоверности итогов опросов.

Итоги опроса будут подведены 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU