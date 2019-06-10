2019-06-10T14:53:33+03:00
Общество

Челябинцы проголосуют в Интернете за цвет нового общественного транспорта

Глава региона Алексей Текслер считает, что обратная связь с жителями важна в принятии решений
Поделиться:
Цвет нового транспорта в Челябинске будет одним, корпоративным. Фото: gubernator74.ruЦвет нового транспорта в Челябинске будет одним, корпоративным. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Челябинцев призывают проголосовать за единый цвет нового общественного транспорта на портале «Активный житель 74».

Новая платформа запущена и работает на сайте opros.gosuslugi74.ru и есть в мобильном приложении в AppStore и GooglePlay.

Система электронных голосований «Активный житель74» позволяет горожанам участвовать в управлении городом, влияя голосами на решение властей.

Глава региона Алексей Текслер считает новый проект удобным для обратной связи с горожанами:

— В своем послании в Законодательном собрании я акцентировал внимание на том, что городская среда и общественный транспорт должны быть, в первую очередь, комфортными для жителей и формироваться с учетом их мнения. И я уверен, что «Активный житель 74» — удобная платформа для получения обратной связи от людей.

Уже осенью этого города Челябинск получит 65 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Средства на покупку выделяет областной бюджет.

Челябинцам предлагается выбрать окраску нового городского транспорта. Вариантов шесть: оранжевый, красный, желтый, зеленый, синий и белый. Эта палитра определена экспертами в теме дорожной инфраструктуры, градостроительства и благоустройства городской среды.

Важно, что голосовать могут челябинцы, зарегистрированные на портале госуслуг. Это условие — залог максимальной достоверности итогов опросов.

Итоги опроса будут подведены 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК возбудил уголовное дело после опрокидывания фритюрницы с кипящим маслом на детей в Челябинской области
Житель Челябинска упал в яму с кипятком возле подъезда
Мало штрафов! Депутаты раскритиковали работу административной комиссии Челябинска
С карты Челябинска могут пропасть стихийные рынки
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: есть первые стобалльники
Алексей Текслер предложил Федору Конюхову стать амбассадором туризма нашей области
Трехлетний ребенок разбил головой стеклянную дверь в супермаркете Магнитогорска
МЧС снова предупреждает о сильном ветре и грозах на Южном Урале
К похищению четырехлетнего мальчика в Челябинске причастен его отец
Челябинский монастырь приютил убитую горем мать из Подмосковья
В Челябинске мужчина в камуфляже похитил ребенка на глазах у родителей
В Челябинской области дети получали интимные фото от заключенного из Сургута
В бесплатные кружки и секции к 2025 году в Челябинской области смогут ходить 75% детей
В Челябинске на полтора месяца закроют движение по улице Красного Урала
В Челябинской области пьяный подросток на питбайке учинил ДТП и сам же угодил в больницу
В Челябинске разыскивают 77-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи
Челябинцев попросили выбрать цвет общественного транспорта
В Челябинской области накрыли склад с контрафактным алкоголем почти на два млн рублей
В Челябинске сдвинули сроки ремонтов дорог
ЕГЭ-2019 в Челябинске: выпускники сдают один из самых массовых предметов — естествознание
В Кургане полицейский автомобиль попал в ДТП
Стало известно имя нового заместителя главы Челябинска