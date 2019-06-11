Росгвардейцы на один день сменят форму на обмундирование царской армии в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-11T12:39:38+03:00

И в таком виде пройдутся по Кировке

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12 июня в Челябинске будут отмечать День России. Одно из мероприятий — стилизованное шествие — подарок южноуральцам от сотрудников Росгвардии. Бойцы решили перевоплотится в форму времен правления Александра I.

В этом году отмечают 250-летие со дня рождения первого командующего внутренней стражей Российской Империи графа Евграфа Комаровского. Ведомство из прошлого отчасти напоминает современную Росгвардию.

— Возглавлять колонну будет переодетый росгвардеец в образе графа Комаровского, облаченного в офицерский мундир. С моделями мушкетов и флагами наши сотрудники пройдут по Кировке от площади Ярославского до заксобрания . Каждый желающий сможет сделать фотографию с гвардейцами XIX века. Также будет играть наш оркестр, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Старт шествия в 11.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU