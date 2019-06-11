2019-06-11T12:39:38+03:00
Общество

Росгвардейцы на один день сменят форму на обмундирование царской армии в Челябинске

И в таком виде пройдутся по Кировке
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Росгвардейцы пройдутся по Кировке 12 июня. Фото представлено пресс-службой Росгвардии по Челябинской областиРосгвардейцы пройдутся по Кировке 12 июня. Фото представлено пресс-службой Росгвардии по Челябинской области
Изменить размер текста:

12 июня в Челябинске будут отмечать День России. Одно из мероприятий — стилизованное шествие — подарок южноуральцам от сотрудников Росгвардии. Бойцы решили перевоплотится в форму времен правления Александра I.

В этом году отмечают 250-летие со дня рождения первого командующего внутренней стражей Российской Империи графа Евграфа Комаровского. Ведомство из прошлого отчасти напоминает современную Росгвардию.

— Возглавлять колонну будет переодетый росгвардеец в образе графа Комаровского, облаченного в офицерский мундир. С моделями мушкетов и флагами наши сотрудники пройдут по Кировке от площади Ярославского до заксобрания . Каждый желающий сможет сделать фотографию с гвардейцами XIX века. Также будет играть наш оркестр, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Старт шествия в 11.00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Мякуш награжден орденом Александра Невского
Ревизоры начали внеплановую проверку отделения ФОМС в Челябинске
В ЧелГУ подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс»
Врач-акушер из Челябинской области получила условный срок за смерть ребенка в утробе матери
Скандал в Магнитогорске: воспитанницы интерната рассказали об изнасилованиях
Челябинские ученые придумали «съедобный» пластик
ОГЭ-2019 в Челябинской области: русский и обществознание многие сдали на «4» и «5»
В Челябинской области восьмилетнего мальчика убило током на глазах у матери
Река красного цвета напугала жителей Челябинской области
Большегрузы разрушили самую длинную в Челябинской области велодорожку
Mastercard Platinum c CashBack в Челябинвестбанке: карт становится больше, комиссий — меньше
Жительница Магнитогорска вместе с ребенком сорвалась с подъемника на канатной дороге
Алексей Текслер призвал к борьбе с коррупцией в Миассе
В Зауралье Супермен закидал фекалиями камеру-треногу и ее охранника
Житель Зауралья украл песок с городского пляжа
«Устали вставлять стекла»: магнитогорские коммунальщики заложили окна в подъездах кирпичом
Старушка сама покрасила фасад многоэтажки в Челябинской области
В центре Копейска вспенился фонтан
Жителей Челябинска насмешил енот, который пытался попасть в пивной магазин
«Отказала в интиме»: пьяный посетитель напал на администратора сауны в Челябинской области
Следователи проводят проверку после травмирования ребенка на качелях в Челябинске
СК возбудил уголовное дело после опрокидывания фритюрницы с кипящим маслом на детей в Челябинской области
Житель Челябинска упал в яму с кипятком возле подъезда
Мало штрафов! Депутаты раскритиковали работу административной комиссии Челябинска