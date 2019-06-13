Парку Гагарина добавят космоса и новое колесо обозрения

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-13T11:31:09+03:00

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Аттракционами в парке Гагарина Челябинска занимается частная фирма. Она в партнерских отношениях с самим местом культуры и отдыха и городскими властями. После окончания летнего сезона коммерсанты планирует заняться обновлением развлечений.

Среди масштабных проектов — новое колесо обозрения. Челябинские чиновники заверяли, что оно приносит бешеные деньги — по 50 млн в год. При этом аттракцион должен быть давно списан. Однако сами сотрудники парка рассказывали, что сумма завышена минимум в пять раз, а аттракцион под присмотром опытного механика. И вообще это все происки конкурентов: в городе за последнее время появилось два новеньких чертовых колеса.

В планах бизнесменов, прибавить месту фирменный почерк: все-таки парк назван в честь космонавта Гагарина, а из галактических вещей здесь лишь аттракцион «Марс». Кроме того, планируют обновить автодром.

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ИСТОЧНИК KP.RU