Автомобилист осквернил дорожную камеру в Челябинской области и снял это на видео

СЕГОДНЯ 04:01 2019-06-17T04:59:32+03:00

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Говорят, на войне все средства хороши. Но борьба автомобилистов с камерами-треногами, кажется, перешла все границы. На днях мы писали, как житель Зауралья в костюме супермена закидал передвижной комплекс видеофиксации фекалиями. А 15 июня водитель из Миасса на такую же треногу прилюдно помочился. Это действо было снято на авторегистратор и выложено в Интернет.

Автомобилист в кадре не скрывает свое лицо. За кадром — одобрение и женский смех. Но большинство зрителей «шоу» в соцсети не разделили веселья компании.

— Быдло. Больше никак и не назовешь, — комментируют подписчики группы «Инцидент Миасс» в ВК.

Впрочем, часть автомобилистов поддержали героя видео. Так что, вероятно, инциденты с треногами еще будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU