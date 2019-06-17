2019-06-17T07:15:14+03:00
Происшествия

Обыски в мужском спа-салоне в центре Челябинска обернулись уголовным делом

Хозяйку подозревают в создании борделя
Валентина ВАГАНОВА
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Такие вывески выходят на главную пешеходную улицу города.Такие вывески выходят на главную пешеходную улицу города.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Оперативные мероприятия в спа-салоне на Кировке переросли в уголовное дело. Напомним, что в ночь на 14 июня сюда нагрянули силовики. Дело возбудили по статье «Организация занятия проституцией». В создании борделя подозревают 36-летнюю женщину. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили информацию о возбуждении дела, подробности пообещали рассказать позднее.

Заведение с пометкой «18+» работает в центре города давно. Жители не раз высказывали свои претензии в его адрес. Также весной антимонопольная служба потребовала убрать эротическую рекламу с окон салона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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