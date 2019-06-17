В Челябинске остановилось движение трамваев из-за иномарки на путях
ДТП на трамвайных путях произошло сегодня утром, 17 июня. Авария произошла примерно в 8:45. На рельсах застрял кроссовер «Рено». Он столкнулся с легковушкой и вагоном.
— Встали трамваи в районе Медгородка, — сообщают очевидцы в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
Пострадавших в ДТП нет. Движение трамваев восстановят в ближайшее время.
Напомним, в минувшее воскресенье, 16 июня, случилась еще одна авария на путях. Трамвай протаранил легковушку, выехавшую на рельсы. Из-за этого на время остановилось движение вагонов в Тракторозаводском районе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU