В Челябинске остановилось движение трамваев из-за иномарки на путях

СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-17T07:47:00+03:00

Пострадавших в ДТП нет. Фото: группа «Челябинский транспорт»/vk.com

Вагоны не идут в обе стороны в районе Медгородка

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ДТП на трамвайных путях произошло сегодня утром, 17 июня. Авария произошла примерно в 8:45. На рельсах застрял кроссовер «Рено». Он столкнулся с легковушкой и вагоном.

— Встали трамваи в районе Медгородка, — сообщают очевидцы в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

Пострадавших в ДТП нет. Движение трамваев восстановят в ближайшее время.

Напомним, в минувшее воскресенье, 16 июня, случилась еще одна авария на путях. Трамвай протаранил легковушку, выехавшую на рельсы. Из-за этого на время остановилось движение вагонов в Тракторозаводском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU