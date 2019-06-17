Получить кэшбек до 4000 рублей просто: «БКС Брокер» запустил новую акцию

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-17T13:47:45+03:00

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В начале этого лета в «БКС Брокер» стартовала новая акция – при пополнении брокерского счета клиенты компании получают кэшбэк в размере от 1000 до 4000 рублей.

Чтобы получить кэшбэк, нужно до 28 июня 2019 года пополнить свой брокерский счет, который открывается онлайн в приложении «Мой Брокер» или на сайте «БКС Брокер». Весь процесс занимает несколько минут. Далее можно без комиссии переводить на счет средства с карты любого банка.

Если на счет поступит сумма в 50 000 рублей, то ждите кэшбэк в размере 1000 рублей.Больше сумма – больше кэшбэк: со 100 000 рублей вернется 2000 рублей, с 200 000 рублей вернется 4000 рублей. И еще один сюрприз от «БКС Брокер» - все новые инвесторы, кто открыл и положил на счет 100 000 рублей и больше, будут участниками еженедельного розыгрыша приза в 100 000 рублей.

- Мы готовы оказывать поддержку как начинающим инвесторам, так и опытным, предоставляя надежные условия инвестирования и удобные инструменты для работы на бирже. Акция от «БКС Брокер» дает сразу несколько бонусов для приятных накоплений, - отметила директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

ФГ БКС, в состав которой входит компания «БКС Брокер», остается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU