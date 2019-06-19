Не покинули родные стены. Больше половины жителей пострадавшего дома в Магнитогорске не сменили место жительства

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-19T13:40:42+03:00

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В Москве, на встрече с Виталием Мутко, Алексей Текслер отметил: вопрос расселения жителей пострадавшего дома — на его личном контроле. Глава региона несколько раз встречался с жильцами многоэтажки. Прием жителей ведет глава Магнитогорска.

— Поручение Президента Российской Федерации выполняется в полном объеме с учетом мнения каждого жителя дома по проспекту Карла Маркса, 164, в Магнитогорске, — уточнил Текслер.

По итогам опроса жителей многоэтажки более половины граждан решили остаться в своих квартирах. Алексей Текслер доложил Виталию Мутко и о предоставлении выплат гражданам. Сейчас идут социальные выплаты на покупку жилья собственникам квартир.

Двор пострадавшего дома благоустроят. Народ решил, что на месте разрушившихся подъездов должен быть сквер. На торцах двух образовавшихся зданий появилось граффити: стая из 39 птиц, взмывающих в небо, и 39 облаков. По числу погибших в трагедии. На устройство сквера выделено 25 млн рублей. Сквер появится к 1 июля нынешнего года.

Граффити на торцах двух образовавшихся зданий: птицы и облака. Фото: vk.com Тимур Абдуллаев

ИСТОЧНИК KP.RU