Из-за аварии рейсового автобуса в Челябинской области на трассе М-5 скопилась огромная пробка
Вечером 19 июня неподалеку от Златоуста рейсовый автобус столкнулся с бензовозом. Погибла два пассажира. Еще пятерых увезли в больницу. В районе 1750-го км скопилась пробка.
— Затор преимущественно состоит из большегрузов. Стоит несколько километров трассы, — сообщил КП-Челябинск очевидец.
Известно, что один из пострадавших в аварии — ребенок. Всего в автобусе ехало 12 человек. На месте сейчас работают экстренные службы. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии. По предварительным данным, автобус не предоставил грузовику преимущество, выезжая со второстепенной дороги.
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Авария под Златоустом.Видео: «Златоустовский рабочий»
ИСТОЧНИК KP.RU