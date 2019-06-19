2019-06-19T17:46:23+03:00
Происшествия

Из-за аварии рейсового автобуса в Челябинской области на трассе М-5 скопилась огромная пробка

ГИБДД устанавливает обстоятельства смертельной аварии
Андрей АБРАМОВ
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Автобус отлетел в каток, который был припаркован у обочины. Фото: «Златоустовский рабочий»Автобус отлетел в каток, который был припаркован у обочины. Фото: «Златоустовский рабочий»
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Вечером 19 июня неподалеку от Златоуста рейсовый автобус столкнулся с бензовозом. Погибла два пассажира. Еще пятерых увезли в больницу. В районе 1750-го км скопилась пробка.

— Затор преимущественно состоит из большегрузов. Стоит несколько километров трассы, — сообщил КП-Челябинск очевидец.

Известно, что один из пострадавших в аварии — ребенок. Всего в автобусе ехало 12 человек. На месте сейчас работают экстренные службы. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии. По предварительным данным, автобус не предоставил грузовику преимущество, выезжая со второстепенной дороги.

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Авария под Златоустом.Видео: «Златоустовский рабочий»

ИСТОЧНИК KP.RU

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