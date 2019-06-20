Челябинец спросил Путина: «Вам не надоело быть президентом?»
В заключении четырехчасовой беседы с россиянами ведущие эфира устроили блиц-опрос президенту. Зачитали и вопросы с подковыркой. Среди них был такой:
- Владимир Владимирович, вот вопрос из Челябинска, - сказала ведущая. - Александр Кузнецов спрашивает: Вам не надоело быть президентом?
- Нет, - ничуть не смутившись ответил Путин. - Иначе я не баллотировался бы на второй срок.
Кстати, были еще вопросы из нашей области. В прямой эфир вышла фельдшер Светлана Каташова из поселка Маук Каслинского района.
Фельдшер Светлана Каташова из поселка Маук рассказывает Путину о проблемах.
Светлана работает в ФАПе, это фельдшерско-акушерский пункт. Она рассказала Владимиру Путину о проблемах с кадрами.
Читайте об этом в материале: «Молодым врачам жить у нас негде».
Владимир Путин - о борьбе с ленью.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU