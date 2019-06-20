Челябинец спросил Путина: «Вам не надоело быть президентом?»

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-20T16:37:36+03:00

Президент держался достойно, на все вопросы отвечал без тени смущения.

Автор вопроса по имени Александр Кузнецов прислал его на прямую линию

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В заключении четырехчасовой беседы с россиянами ведущие эфира устроили блиц-опрос президенту. Зачитали и вопросы с подковыркой. Среди них был такой:

- Владимир Владимирович, вот вопрос из Челябинска, - сказала ведущая. - Александр Кузнецов спрашивает: Вам не надоело быть президентом?

- Нет, - ничуть не смутившись ответил Путин. - Иначе я не баллотировался бы на второй срок.

Кстати, были еще вопросы из нашей области. В прямой эфир вышла фельдшер Светлана Каташова из поселка Маук Каслинского района.

Фельдшер Светлана Каташова из поселка Маук рассказывает Путину о проблемах.

Светлана работает в ФАПе, это фельдшерско-акушерский пункт. Она рассказала Владимиру Путину о проблемах с кадрами.

Читайте об этом в материале: «Молодым врачам жить у нас негде».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/715775" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о борьбе с ленью.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU