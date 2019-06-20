2019-06-20T16:37:36+03:00
Общество

Челябинец спросил Путина: «Вам не надоело быть президентом?»

Автор вопроса по имени Александр Кузнецов прислал его на прямую линию
Андрей СОКОЛОВ
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Президент держался достойно, на все вопросы отвечал без тени смущения.Президент держался достойно, на все вопросы отвечал без тени смущения.
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В заключении четырехчасовой беседы с россиянами ведущие эфира устроили блиц-опрос президенту. Зачитали и вопросы с подковыркой. Среди них был такой:

- Владимир Владимирович, вот вопрос из Челябинска, - сказала ведущая. - Александр Кузнецов спрашивает: Вам не надоело быть президентом?

- Нет, - ничуть не смутившись ответил Путин. - Иначе я не баллотировался бы на второй срок.

Кстати, были еще вопросы из нашей области. В прямой эфир вышла фельдшер Светлана Каташова из поселка Маук Каслинского района.

Фельдшер Светлана Каташова из поселка Маук рассказывает Путину о проблемах.

Фельдшер Светлана Каташова из поселка Маук рассказывает Путину о проблемах.

Светлана работает в ФАПе, это фельдшерско-акушерский пункт. Она рассказала Владимиру Путину о проблемах с кадрами.

Читайте об этом в материале: «Молодым врачам жить у нас негде».

Владимир Путин - о борьбе с ленью.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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