2019-06-20T18:22:21+03:00
Общество

Фельдшер из Челябинской области, которая говорила с Путиным: «Молодым врачам жить у нас негде»

Медработник подняла важную проблему для всей страны
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
Поделиться:
Светлана работает и живет в деревне Маук.Светлана работает и живет в деревне Маук.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Фельдшер Светлана Каташова из поселка Маук Челябинской области рассказала во время прямой линии Владимиру Путину о проблемах сельских ФАПов. Фельдшерско-акушерские пункты обслуживают сельские районы. Однако есть проблема с кадрами.

Медик сообщила, что к ним никто не едет не от того, что мало денег или это какая-то глухомань. Все еще прозаичнее — негде жить.

Журналист КП-Челябинск дозвонился Светлане.

— Вас предупредили заранее, что вы станете звездой прямой линии?

— Абсолютно нет, заранее ничего никто не сообщал. Поставили перед фактом. Говорят: «Приехали журналисты из Москвы, чтобы снять». Посадили перед камерой и сказали, что будут задавать вопрос.

— Вы подняли важную проблему: врачи приезжают на село, но им негде жить и они уезжают.

— Заявки от кандидатов работать на селе поступают. Несколько человек точно к нам обращались. Но когда узнают, что у нас нет благоустроенного жилья, они сразу категорично отказывались.

— Кто у вас сейчас работает?

— Молодых специалистов нет. Работаем я и медсестра.

— Как думаете, молодежи лучше новый дом давать или старый ремонтировать?

— Старый, конечно не выход. Нужно строить новое жилье.

— А если после прямой линии кто-то захочет к вам приехать?

— Благоустроенного жилья у нас нет. Обычные деревенские дома с удобствами во дворе. Думаю, если сейчас кто-то приедет, ему жилья не найдется. Построить благоустроенное жилье в деревне — это не сто рублей. Вряд ли у нашего села есть такие деньги.

— Стоматолог у вас в ФАПе бывает раз в месяц. И сколько человек к нему приходят? Одного раза не мало?

— Желающие пройти осмотр всегда есть. Но количества пациентов не могу назвать. Вчера два, а сегодня — 22! Основная цель зубного врача - осмотреть школьников, детский сад.

— Есть у вас перебои с лекарствами в ФАПе?

— Нет, все в наличии. Если вдруг нужен редкий медикамент, выписываем рецепт и люди едут в Касли, там в аптеках берут.

— Сколько у вас жителей?

— Порядка 800 человек.

— Как жизнь протекает?

— Дом культуры у нас есть, досуг имеется. Природа красивая. Люди работают на железной дороге. Есть частные предприятия — добывают камень. Для мужчин работа есть, женщинам посложнее.

— Молодежь живет?

— Многие уезжают в город учиться и уже не возвращаются. Но в детский сад ходит 40 детей — значит рожают у нас в поселке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О чем жители Челябинска спрашивали Владимира Путина и что из этого вышло

«Комсомолка» вспоминает прошлые прямые линии с президентом (далее)

Владимиру Путину показали медпункт в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина
Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. "Комсомолка" собрала самые характерны из них [видео]
Новости 24
«Лечат не стены, лечат люди»: Алексей Текслер ответил на критику, прозвучавшую на прямой линии с Путиным
«Защитнику Отечества — от потомков»: в Челябинске появится еще один памятник
После гибели пассажиров автобуса под Златоустом возбуждено уголовное дело
Стало известно, когда в Челябинск доставят Кубок Гагарина
Челябинец спросил Путина: «Вам не надоело быть президентом?»
В Магнитогорске на месте рухнувшего подъезда высадили аллею из 39 кленов
В Челябинске придумали новый способ наказать нерадивых маршрутчиков
Крупный внедорожник перевернул легковушку в центре Челябинска
На полигоне в Челябинской области курсанты поборются в преодолении 10-километровой трассы
Жители Челябинска обсуждают детскую горку с куполами
От неолита до общепита: в Челябинске открывается впечатляющая выставка тарелок
Алексей Текслер отреагировал на жестокое избиение школьника с ДЦП
Челябинские юристы выпустили обучающий мультфильм «Как правильно разводиться»
Алексей Текслер поручил мэриям малых городов бороться за гранты большого федерального конкурса
Обращение мам-антипрививочниц из Магнитогорска к Владимиру Путину проверяет прокуратура
В Челябинской области предприниматели обязаны освободить землю возле озера Тургояк
Прокуратура Челябинска закрыла автомойку, построенную вместо жилого дома
Автокатастрофа с автобусом и бензовозом в Златоусте: водитель не проходил медосмотр
Алексей Текслер встретился с новым руководителем областного управления службы судебных приставов
Аграрии Южного Урала готовятся штурмовать рынки Китая
В больницах Челябинской области остается пять пострадавших в ДТП на М-5
Челябинцы знают точно, что соцсети для детей — это зло
29 долгостроев в Челябинской области поможет достроить Фонд защиты прав дольщиков
Челябинцев просят передать показания электросчетчиков до 30 июня
После жалобы Путину от жителей села Варна Челябинской области СК возбудил уголовное дело
На главной площади Челябинска бесплатно сделают флюорографию, измерят давление и индекс массы тела
В Челябинске горожан приглашают протестировать беспилотный автомобиль
В магазинах Челябинска пропадают вещи покупателей, оставленные в камерах хранения
Появилось видео с места автокатастрофы пассажирского автобуса в Челябинской области