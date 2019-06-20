Фельдшер из Челябинской области, которая говорила с Путиным: «Молодым врачам жить у нас негде»

Фельдшер Светлана Каташова из поселка Маук Челябинской области рассказала во время прямой линии Владимиру Путину о проблемах сельских ФАПов. Фельдшерско-акушерские пункты обслуживают сельские районы. Однако есть проблема с кадрами.

Медик сообщила, что к ним никто не едет не от того, что мало денег или это какая-то глухомань. Все еще прозаичнее — негде жить.

Журналист КП-Челябинск дозвонился Светлане.

— Вас предупредили заранее, что вы станете звездой прямой линии?

— Абсолютно нет, заранее ничего никто не сообщал. Поставили перед фактом. Говорят: «Приехали журналисты из Москвы, чтобы снять». Посадили перед камерой и сказали, что будут задавать вопрос.

— Вы подняли важную проблему: врачи приезжают на село, но им негде жить и они уезжают.

— Заявки от кандидатов работать на селе поступают. Несколько человек точно к нам обращались. Но когда узнают, что у нас нет благоустроенного жилья, они сразу категорично отказывались.

— Кто у вас сейчас работает?

— Молодых специалистов нет. Работаем я и медсестра.

— Как думаете, молодежи лучше новый дом давать или старый ремонтировать?

— Старый, конечно не выход. Нужно строить новое жилье.

— А если после прямой линии кто-то захочет к вам приехать?

— Благоустроенного жилья у нас нет. Обычные деревенские дома с удобствами во дворе. Думаю, если сейчас кто-то приедет, ему жилья не найдется. Построить благоустроенное жилье в деревне — это не сто рублей. Вряд ли у нашего села есть такие деньги.

— Стоматолог у вас в ФАПе бывает раз в месяц. И сколько человек к нему приходят? Одного раза не мало?

— Желающие пройти осмотр всегда есть. Но количества пациентов не могу назвать. Вчера два, а сегодня — 22! Основная цель зубного врача - осмотреть школьников, детский сад.

— Есть у вас перебои с лекарствами в ФАПе?

— Нет, все в наличии. Если вдруг нужен редкий медикамент, выписываем рецепт и люди едут в Касли, там в аптеках берут.

— Сколько у вас жителей?

— Порядка 800 человек.

— Как жизнь протекает?

— Дом культуры у нас есть, досуг имеется. Природа красивая. Люди работают на железной дороге. Есть частные предприятия — добывают камень. Для мужчин работа есть, женщинам посложнее.

— Молодежь живет?

— Многие уезжают в город учиться и уже не возвращаются. Но в детский сад ходит 40 детей — значит рожают у нас в поселке.

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