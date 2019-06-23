2019-06-23T14:25:10+03:00
Происшествия

На дебошира, который душил фельдшера скорой в Челябинске, завели дело

За нападение на медиков ему грозят 15 суток ареста
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске вновь напали на медиков скорой.В Челябинске вновь напали на медиков скорой.
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Вечером 22 июня жители Металлургического района вызвали скорую: на улице без сознания лежал мужчина. Когда бригада приехала, лежачий встал и вместо того, чтобы принять помощь — кинулся с кулаками на медиков. В стекло машины врачей полетел кирпич. А у девушки-фельдшера «больной» забрал фонендоскоп и попытался задушить.

Второй фельдшер скрутил нападавшего. Вскоре подоспела полиция. Буяна забрали в отделение.

— На него возбуждено административное производство за нанесение побоев, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За нанесение побоев грозит штраф до тридцати тысяч рублей, либо административный арест до пятнадцати суток. Также скорая и ее сотрудники могут обратиться в суд и потребовать индивидуальной компенсации.

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Напал на врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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