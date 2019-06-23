На дебошира, который душил фельдшера скорой в Челябинске, завели дело
Вечером 22 июня жители Металлургического района вызвали скорую: на улице без сознания лежал мужчина. Когда бригада приехала, лежачий встал и вместо того, чтобы принять помощь — кинулся с кулаками на медиков. В стекло машины врачей полетел кирпич. А у девушки-фельдшера «больной» забрал фонендоскоп и попытался задушить.
Второй фельдшер скрутил нападавшего. Вскоре подоспела полиция. Буяна забрали в отделение.
— На него возбуждено административное производство за нанесение побоев, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
За нанесение побоев грозит штраф до тридцати тысяч рублей, либо административный арест до пятнадцати суток. Также скорая и ее сотрудники могут обратиться в суд и потребовать индивидуальной компенсации.
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Напал на врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU