2019-06-24T08:10:11+03:00
Политика

Владимир Елистратов написал заявление об отставке

Его рассмотрят на экстренной сессии депутаты Челябинской городской думы
Андрей АБРАМОВ
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Владимир Елистратов попросил об отставке с поста мэра.Владимир Елистратов попросил об отставке с поста мэра.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Заявление к депутатам городской думы датировано 24 июня. Владимир Елистратов просит уволить его по собственному желанию. Обращение мэра будет рассмотрено на экстренной сессии.

Владимир Елистратов с ноября был врио главы города. В конце февраля его официально избрали мэром. Однако исправить недочеты в благоустройстве Челябинска, которые достались ему от предшественников он так и не смог. Это называют одной из неофициальных причин отставок.

Исполнять обязанности главы города может вице-мэр Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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