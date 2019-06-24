Алексей Текслер объяснил увольнение мэра Елистратова необходимостью перезагрузки администрации Челябинска
24 июня Владимир Елистратов написал заявление об отставке по собственному желанию. На экстренной сессии депутаты удовлетворили его просьбу. На заседании присутствовал глава Челябинской области Алексей Текслер.
На пресс-подходе после мероприятия губернатор сообщил, что отставка Елистратова была рекомендована им.
— Владимир Алексеевич со мной согласился, — рассказал Алексей Текслер.
Глава региона резюмировал, что Челябинску требуются коренные перемены, а Елистратов человек из старой команды. Да и администрации города нужна капитальная перезагрузка. Город располагает достаточным финансовыми ресурсами и возможностями для развития. Надо их реализовывать!
— Всем нам как жителям города нужны быстрые изменения. Работать чиновникам администрации Челябинска «как обычно» больше нельзя. Это, кстати, касается не только областного центра. Очень важно — вернуть доверие жителей города к власти. И этого точно сейчас не хватает в Челябинске. Но все можно исправить, — сказал Алексей Текслер.
Алексей Текслер уверен, что рано или поздно мы придем к прямым выборам мэра, ведь это самая демократичная форма волеизъявления. Отметим, что Владимир Елистратов был уже четвертым градоначальником, которого назначали депутаты.
Исполнять обязанности мэра Челябинска будет Наталья Котова.
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