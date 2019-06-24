Алексей Текслер объяснил увольнение мэра Елистратова необходимостью перезагрузки администрации Челябинска

СЕГОДНЯ 08:42 2019-06-24T09:27:11+03:00

И не исключил, что рано или поздно мы вернемся к прямым выборам главы города

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24 июня Владимир Елистратов написал заявление об отставке по собственному желанию. На экстренной сессии депутаты удовлетворили его просьбу. На заседании присутствовал глава Челябинской области Алексей Текслер.

На пресс-подходе после мероприятия губернатор сообщил, что отставка Елистратова была рекомендована им.

— Владимир Алексеевич со мной согласился, — рассказал Алексей Текслер.

Глава региона резюмировал, что Челябинску требуются коренные перемены, а Елистратов человек из старой команды. Да и администрации города нужна капитальная перезагрузка. Город располагает достаточным финансовыми ресурсами и возможностями для развития. Надо их реализовывать!

— Всем нам как жителям города нужны быстрые изменения. Работать чиновникам администрации Челябинска «как обычно» больше нельзя. Это, кстати, касается не только областного центра. Очень важно — вернуть доверие жителей города к власти. И этого точно сейчас не хватает в Челябинске. Но все можно исправить, — сказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер уверен, что рано или поздно мы придем к прямым выборам мэра, ведь это самая демократичная форма волеизъявления. Отметим, что Владимир Елистратов был уже четвертым градоначальником, которого назначали депутаты.

Исполнять обязанности мэра Челябинска будет Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU