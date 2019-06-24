Выплатят ли Владимиру Елистратову «золотой парашют» после увольнения с поста мэра

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-24T09:20:07+03:00

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24 июня Владимир Елистратов написал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты удовлетворили его просьбу. Но полагается ли бывшему мэру Челябинска выходное пособие или как именуют его в народе «золотой парашют»?

На вопрос корреспондента КП-Челябинск, положены ли какие-то преференции ушедшему главе, в пресс-службе администрации города сообщили:

— Только выплата за неиспользованный отпуск.

В Уставе Челябинска действительно отсутствует пункт о каких-либо выплатах увольняющимся мэрам. Доплата полагается лишь к пенсии. И то в случае если чиновник выходит со своего поста на заслуженный отдых.

Согласно тому же Уставу, отпуск главы Челябинска составляет 45 дней. Сколько неиспользованных дней осталось у Владимира Алексеевича — неизвестно. Однако накануне своей отставки он уходил в небольшой отпуск.

Врио главы Челябинска стала Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU