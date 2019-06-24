Выплатят ли Владимиру Елистратову «золотой парашют» после увольнения с поста мэра
24 июня Владимир Елистратов написал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты удовлетворили его просьбу. Но полагается ли бывшему мэру Челябинска выходное пособие или как именуют его в народе «золотой парашют»?
На вопрос корреспондента КП-Челябинск, положены ли какие-то преференции ушедшему главе, в пресс-службе администрации города сообщили:
— Только выплата за неиспользованный отпуск.
В Уставе Челябинска действительно отсутствует пункт о каких-либо выплатах увольняющимся мэрам. Доплата полагается лишь к пенсии. И то в случае если чиновник выходит со своего поста на заслуженный отдых.
Согласно тому же Уставу, отпуск главы Челябинска составляет 45 дней. Сколько неиспользованных дней осталось у Владимира Алексеевича — неизвестно. Однако накануне своей отставки он уходил в небольшой отпуск.
Врио главы Челябинска стала Наталья Котова.
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