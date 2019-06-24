Новый мэр Челябинска Наталья Котова даст большую пресс-конференцию

Депутаты назначили временно исполняющей обязанности главы Челябинска Наталью Котову. Прежний мэр Владимир Елистратов 24 июня написал заявление об увольнении по собственному желанию. На экстренной сессии гордумы Наталья Алексеевна выглядела бодро и уверенно. С улыбкой приняла поздравление с назначением от журналиста КП-Челябинск.

Минимум до сентября Котовой предстоит работать сразу на двух должностях: мэра и вице-мэра. Глава региона Алексей Текслер, который рекомендовал ее кандидатуру как врио, считает, что с двойной нагрузкой чиновница справится. Когда Владимир Елистратов уходил в отпуск, на мероприятиях с губернатором была его заместитель Наталья Котова и она хорошо показала себя.

Наталья Котова обещала подумать, появляться ли ей в Instagram. Фото: Ксения Дурманова

8 сентября будет избран новый состав Челябинской гордумы. После чего будет объявлен конкурс на должность главы города. Пока мы живем в прежней системе непрямых выборов.

На пресс-подходе после заседания Наталья Котова рассказала, что сейчас город готовится к саммитам ШОС и БРИКС. В начале июля будут отыграны последние контракты по благоустройству и начнутся непосредственные работы.

Еще одна важная новость: в августе будет представлен новый проект генерального плана развития Челябинска на 20 лет. Тогда же в мэрии обязуются приняться замечания и дополнения по этому документу.

Через десять дней Наталья Котова пообещала большую пресс-конференцию. Последний раз мероприятия такого формата с участием СМИ проводились в декабре 2017 года.

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