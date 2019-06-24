2019-06-24T09:31:32+03:00
Политика

Новый мэр Челябинска Наталья Котова даст большую пресс-конференцию

На ней врио градоначальника расскажет о том, как будет меняться южноуральская столица
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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Врио главы Челябинска назначена Наталья Котова.Врио главы Челябинска назначена Наталья Котова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Депутаты назначили временно исполняющей обязанности главы Челябинска Наталью Котову. Прежний мэр Владимир Елистратов 24 июня написал заявление об увольнении по собственному желанию. На экстренной сессии гордумы Наталья Алексеевна выглядела бодро и уверенно. С улыбкой приняла поздравление с назначением от журналиста КП-Челябинск.

Минимум до сентября Котовой предстоит работать сразу на двух должностях: мэра и вице-мэра. Глава региона Алексей Текслер, который рекомендовал ее кандидатуру как врио, считает, что с двойной нагрузкой чиновница справится. Когда Владимир Елистратов уходил в отпуск, на мероприятиях с губернатором была его заместитель Наталья Котова и она хорошо показала себя.

Наталья Котова обещала подумать, появляться ли ей в Instagram. Фото: Ксения Дурманова

Наталья Котова обещала подумать, появляться ли ей в Instagram. Фото: Ксения Дурманова

8 сентября будет избран новый состав Челябинской гордумы. После чего будет объявлен конкурс на должность главы города. Пока мы живем в прежней системе непрямых выборов.

На пресс-подходе после заседания Наталья Котова рассказала, что сейчас город готовится к саммитам ШОС и БРИКС. В начале июля будут отыграны последние контракты по благоустройству и начнутся непосредственные работы.

Еще одна важная новость: в августе будет представлен новый проект генерального плана развития Челябинска на 20 лет. Тогда же в мэрии обязуются приняться замечания и дополнения по этому документу.

Через десять дней Наталья Котова пообещала большую пресс-конференцию. Последний раз мероприятия такого формата с участием СМИ проводились в декабре 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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