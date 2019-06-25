Житель Челябинска спасает мир, собирая старые батарейки

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-25T10:21:56+03:00

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Жители Северо-Запада заметили на деревьях пластиковые бутылки. Челябинец Юрий Черкасов повесил их для того, чтобы люди бросали в них старые батарейки. Такого рода отходы наносят огромный вред экологии, поэтому их нужно утилизировать на специальных заводах.

Горожане оценили такую нужную инициативу и только за первый месяц выбросили в бутылки 25 кило батареек. Во время экологической акции Черкасов сдал их на утилизацию. А как-то раз по номеру телефона, который Юрий оставил на всех бутылках, позвонила старшая одного из домов. Понимая опасность токсичного мусора, женщина накопила восемь банок батареек, однако не знала, куда их пристроить. Юрий Черкасов помог ей сдать батарейки на спецзавод.

Оказавшись на свалке, одна батарейка способна отравить 20 кв. метров земли и 400 литров воды. А на заводе из нее извлекают полезные вещества: марганец, цинк и железо.

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ИСТОЧНИК KP.RU