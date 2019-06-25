2019-06-25T10:21:56+03:00
Общество

Житель Челябинска спасает мир, собирая старые батарейки

Юрий Черкасов утилизировал килограммы опасных отходов
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Бутылки из-под воды превратились в контейнеры для сбора токсичного мусора. Фото: hornews.comБутылки из-под воды превратились в контейнеры для сбора токсичного мусора. Фото: hornews.com
Изменить размер текста:

Жители Северо-Запада заметили на деревьях пластиковые бутылки. Челябинец Юрий Черкасов повесил их для того, чтобы люди бросали в них старые батарейки. Такого рода отходы наносят огромный вред экологии, поэтому их нужно утилизировать на специальных заводах.

Горожане оценили такую нужную инициативу и только за первый месяц выбросили в бутылки 25 кило батареек. Во время экологической акции Черкасов сдал их на утилизацию. А как-то раз по номеру телефона, который Юрий оставил на всех бутылках, позвонила старшая одного из домов. Понимая опасность токсичного мусора, женщина накопила восемь банок батареек, однако не знала, куда их пристроить. Юрий Черкасов помог ей сдать батарейки на спецзавод.

Оказавшись на свалке, одна батарейка способна отравить 20 кв. метров земли и 400 литров воды. А на заводе из нее извлекают полезные вещества: марганец, цинк и железо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Утилизация батареек в Челябинске: куда сдать старые батарейки в Челябинске

В городе открылось первое предприятие по утилизации и переработке этого опасного вида отходов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Южном Урале замдиректора УК осудят за упавшую с крыши льдину-убийцу
Памятник казакам появился в Челябинской области
После скандала на шоу «Голос» на конкурсе «Песня города» в Челябинске проследят за накруткой лайков
Четыре человека в реанимации после жуткой аварии под Челябинском
Тигрицу из Челябинска нарисовали во Владивостоке
Туристы сняли на видео лисицу в нацпарке «Таганай»
Житель Зауралья получил 60 чужих штрафов ГИБДД
Жителей Челябинска напугали пожарные машины на Алом поле
На экс-сотрудника МВД, который специально сбил двоих в Челябинске, завели уголовное дело
На Южном Урале пропала мама с двухлетним сыном
Девять пострадавших: в Челябинской области столкнулись две легковушки
Житель Челябинска ударил полицейского телевизором по голове
В Челябинске «Яндекс.Такси» попало под трамвай
Фанатов «Гарри Поттера» из Челябинской области развели на деньги
«Осторожно! Я тупая!»: жителей Челябинской области рассмешило признание девушки на BMW
Власти Челябинска планируют увеличить штрафы за незаконную торговлю
В Челябинске на полтора месяца ограничат движение по улице Гагарина
В Челябинске на площади Революции столкнулись пять иномарок
В центре Челябинска на ходу вспыхнул автомобиль такси
МЧС предупреждает о грозах и граде на Южном Урале
КамАЗ сбил двух пенсионеров на пешеходном переходе в Челябинске
«В ЗАГС на тягачах»: свадебный кортеж из большегрузов в Челябинской области попал на видео
В Челябинске 25 июня стартует третий этап опрессовок: список домов, которые останутся без горячей воды
Школьники из Челябинска отличились на олимпиаде по робототехнике в Иннополисе
Свадебный фотограф и отставной военный заявились на выборы губернатора Челябинской области
Деньги, собранные «всем миром», раздали жителям рухнувшего подъезда в Магнитогорске