2019-06-26T19:11:16+03:00
Общество

Бывший губернатор Борис Дубровский готовится идти в суд

Он не согласен с обвинением ФАС России по сговору на дорожных торгах
Любовь СЛАВИНА
Поделиться:
Борис Александрович решил защитить свое имя.Борис Александрович решил защитить свое имя.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Экс-глава региона много раз говорил об этом громком деле, будучи еще чиновником. И говорил, что не согласен с обвинениями от антимонопольщиков. Однако, это ведомство нашло-таки нарушения по 29 аукционам на ремонт дорог. Сумма торгов — более восьми миллиардов рублей!

В суде доказали сговор по десяти аукционам. И призвали признать в нем виновным Бориса Александровича, Министерство дорожного хозяйства Челябинской области и «легендарную» компанию «Южуралмост». Мол подыгрывали нужным людям, делая их победителями торгов.

Кстати, почти сразу после этих решений ФАС Дубровский подал в отставку, хотя еще недавно говорил о своем желание идти в сентябре на выборы губернатора.

Теперь же он пойдет в суд. Но не в качестве обвиняемого. Бывший губернатор и компания «Южуралмост» намерены защитить свое имя и обжаловать решения ФАС. Слушания пройдут 19 августа в Москве.

Борис Дубровский ушел в отставку: что означает его уход с поста губернатора

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В магнитогорских трамваях решили отказаться от кондукторов
Два южноуральских клуба вошли в сотню лучших хоккейных команд Европы
В Челябинске в ДТП серьезно пострадали четыре человека
«Это Трамп виноват»: Чистомэн выложил у леса десятки мусорных мешков с оправданиями людей, которые свинячат на природе
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: в регионе рекордное число стобалльников
В Челябинске садоводы зарыли свалку под землю
В Челябинской области нерадивый отец получил подряд две судимости за долги детям
«Была в неадекватном состоянии»: в Челябинске спасатели вытащили из воды 70-летнюю пенсионерку
В Челябинске против экс-замминистра экономического развития выдвинуто новое обвинение
Студент из Челябинска проиграл на ставках 25 чужих ноутбуков и планшетов
Ректор агроуниверситета в Челябинске официально ушел в отставку
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: двое выпускников сдали по три экзамена на 100 баллов
Несколько пешеходов пострадали в аварии маршрутки и иномарки в Челябинске
Жители Челябинска рассказали, как им живется с Алексеем Текслером
В Кургане мать оштрафовали на 80 тысяч за то, что оставила детей дома одних
Дом семьи в Челябинской области затапливает фекалиями из-за того, что сосед неправильно установил канализацию
Главе Карталов, которого обвиняют в махинациях с жильем сирот, хотят дать почетного гражданина
Челябинская молодежь не спешит покидать родные места
Защищать многодетного Игоря Мотыгина в Челябинске будут два адвоката
В Челябинске возбудили дело из-за долгих отключений горячей воды