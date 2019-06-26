Бывший губернатор Борис Дубровский готовится идти в суд

СЕГОДНЯ 19:09 2019-06-26T19:11:16+03:00

Он не согласен с обвинением ФАС России по сговору на дорожных торгах

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Экс-глава региона много раз говорил об этом громком деле, будучи еще чиновником. И говорил, что не согласен с обвинениями от антимонопольщиков. Однако, это ведомство нашло-таки нарушения по 29 аукционам на ремонт дорог. Сумма торгов — более восьми миллиардов рублей!

В суде доказали сговор по десяти аукционам. И призвали признать в нем виновным Бориса Александровича, Министерство дорожного хозяйства Челябинской области и «легендарную» компанию «Южуралмост». Мол подыгрывали нужным людям, делая их победителями торгов.

Кстати, почти сразу после этих решений ФАС Дубровский подал в отставку, хотя еще недавно говорил о своем желание идти в сентябре на выборы губернатора.

Теперь же он пойдет в суд. Но не в качестве обвиняемого. Бывший губернатор и компания «Южуралмост» намерены защитить свое имя и обжаловать решения ФАС. Слушания пройдут 19 августа в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU