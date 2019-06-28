В мэрии Челябинска утвердили чиновника, который будет отвечать за спорт и туризм
Максим Клещевников теперь официально руководит управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска. Ранее чиновник занимал этот пост с приставкой «и.о.». Очевидно, испытательный срок он прошел достойно и его было решено утвердить начальником.
— Распоряжением временно исполняющей полномочия главы города Натальи Котовой на пост начальника управления по физической культуре, спорту и туризму назначен Максим Клещевников, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Прежний начальник спортуправления ушел в ХК «Трактор». Туда его забрал новый директор Борис Видгоф.
Клещевникову буквально сегодня исполнилось 39 лет. Он работал инструктором центра олимпийской подготовки и директором спортшколы «Родонит».
ИСТОЧНИК KP.RU