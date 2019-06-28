2019-06-28T16:21:10+03:00
Происшествия

Пропавшая два дня назад школьница из Челябинска вернулась домой

Родителям она пока не рассказала, где пропадала несколько суток
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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Диану потеряли родители.Диану потеряли родители.Фото: СОЦСЕТИ
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14-летняя Диана вышла из дома 26 июня. Сказала родителям, что хочет больше свободы и ушла ночевать якобы к подруге. Телефон отключила и на связь с близкими не выходила. Перепуганная мама побежала в полицию.

— Только что дочь вернулась домой. Сама пришла, — рассказала родительница КП-Челябинск вечером 28 июня.

Пока мать не спрашивала, где пропадал ребенок. Боится разрушить отношения. Заявление из полиция семья забрала.

— Внешне с Дианой все в порядке, во время своего отсутствия она не пострадала, — добавила мама.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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