Пропавшая два дня назад школьница из Челябинска вернулась домой

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-28T16:21:10+03:00

Родителям она пока не рассказала, где пропадала несколько суток

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14-летняя Диана вышла из дома 26 июня. Сказала родителям, что хочет больше свободы и ушла ночевать якобы к подруге. Телефон отключила и на связь с близкими не выходила. Перепуганная мама побежала в полицию.

— Только что дочь вернулась домой. Сама пришла, — рассказала родительница КП-Челябинск вечером 28 июня.

Пока мать не спрашивала, где пропадал ребенок. Боится разрушить отношения. Заявление из полиция семья забрала.

— Внешне с Дианой все в порядке, во время своего отсутствия она не пострадала, — добавила мама.

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ИСТОЧНИК KP.RU