Пропавшая два дня назад школьница из Челябинска вернулась домой
14-летняя Диана вышла из дома 26 июня. Сказала родителям, что хочет больше свободы и ушла ночевать якобы к подруге. Телефон отключила и на связь с близкими не выходила. Перепуганная мама побежала в полицию.
— Только что дочь вернулась домой. Сама пришла, — рассказала родительница КП-Челябинск вечером 28 июня.
Пока мать не спрашивала, где пропадал ребенок. Боится разрушить отношения. Заявление из полиция семья забрала.
— Внешне с Дианой все в порядке, во время своего отсутствия она не пострадала, — добавила мама.
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ИСТОЧНИК KP.RU