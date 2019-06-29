2019-06-29T21:11:00+03:00
Общество

В Магнитогорске пройдет панихида по жертвам взрыва 31 декабря

В понедельник трагедии уже будет полгода
Лидия ПЕСКОВА
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В понедельник, 1 июля, жители Магнитогорска соберутся на панихиду по жертвам взрыва, который случился в канун Нового года на проспекте Карла Маркса, 164, сообщают в Магнитогорской епархии.

В этот день исполнится ровно полгода с того момента, как под завалами обрушившегося подъезда многоэтажки погибли 39 человек. Панихида пройдет в Кафедральном соборе Вознесения Христова. Проведет панихиду епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий.

Напомним, рано утром 31 декабря в одном из подъездов жилой многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164, прогремел взрыв. По официальной версии, взорвался бытовой газ. Подъезд сложился как карточный домик, завалив кусками бетона десятки людей: 39 из них достали мертвыми. Настоящим чудом стало спасение девятимесячного Вани Фокина, которого нашли живым через сутки после начала спасательной операции. Ваня долго лечился в Москве. Сегодня мальчик практически здоров, но еще проходит реабилитацию.

Дом частично разобран. На месте трагедии разбит сквер, а фасад многоэтажки украсило граффити с изображением 39-ти улетающих в небо птиц.

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39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

ИСТОЧНИК KP.RU

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